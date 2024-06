Sukerman cruzó al dueño de Grido por respaldar a Milei: "Fabrica helados con la misma calidad que piensa"

El dueño de Grido Helados, Lucas Santiago , compartió en una entrevista periodística su entusiasmo y apoyo al gobierno de Javier Milei . Estas declaraciones provocaron la reacción del exconcejal y excandidato a intendente rosarino Roberto Sukerman: " "Nunca me imaginé que los pensamientos de un dueño se trasmitieran tan directamente sobre sus productos. Claramente fabrica helados con la misma calidad que piensa ", apuntó.

Además, Santiago relató su histórico apoyo al macrismo . "He sido muy macrista en Córdoba. Siempre colaboré y participé sin nunca involucrarme directamente. Sí brindé apoyo como empresa", sostuvo.

Con respecto a la figura del presidente, el empresario declaró: "A veces uno piensa que es un genio y otras que es un loco pero. Yo me inclino cada vez más a pensar que es un genio".

En este sentido, aseguró que lo que ha llevado adelante Milei es "inédito" en el país. "Sus promesas previas, las formas que tiene y cómo logro transmitir todas sus ideas. Yo siempre he pregonado por la libertad porque a mi me gusta. Pero nunca la entendí como la estoy entendiendo ahora", afirmó Santiago.

Con respecto a la inflación y la baja del consumo el empresario sostuvo que espera que los precios desciendan pero que, de todas formas, "hay cada vez más gente que está pensando que este es el camino correcto". Por otro lado, apuntó contra la responsabilidad individual en relación al consumo: "Si te endeudas con la tarjeta llega un momento qeu vas a tener que dejar de usarla y pagar".

Embed Nunca me imaginé que los pensamientos de un dueño se trasmitieran tan directamente sobre sus productos. Pero claramente fabrica helados con la misma calidad que piensa! https://t.co/JlUwXkrTgb — Roberto Sukerman (@robertosukerman) June 10, 2024

Las declaraciones de Sukerman

El ex candidato a intendente por el peronismo Roberto Sukerman compartió en su red social X (ex Twitter) el video de Lucas Santiago apoyando al gobierno y seguidamente salió al cruce. "Nunca me imaginé que los pensamientos de un dueño se trasmitieran tan directamente sobre sus productos. Pero claramente fabrica helados con la misma calidad que piensa!", sostuvo.

Por supuesto los seguidores de Sukerman apoyaron en las redes sus declaraciones, además de remarcar la supuesta "la baja calidad" de los helados que fabrica la empresa cordobesa.