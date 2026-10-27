La Capital | Información General | Flávio Bolsonaro

Escándalo en Brasil: la policía busca a Flávio Bolsonaro y sospechan que huyó a Estados Unidos

Tras perder el balotaje frente a Lula, el excandidato presidencial quedó bajo investigación por presunto lavado de dinero. La Justicia le anuló los pasaportes y le prohibió salir de Brasil, pero crecen las versiones de una posible fuga a través de Argentina.

27 de octubre 2026 · 14:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
El candidato del Partido Liberal

Foto: AFP

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, se fugó a Estados Unidos.

Los días posteriores al balotaje en Brasil que consagró como presidente a Lula da Silva derivaron en un escándalo con quien fue su contendiente, Flávio Bolsonaro. La Justicia del vecino país invalidó el pasaporte del candidato del Partido Liberal (PL) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, pero desde la Justicia indicaron que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro todavía no los entregó.

En ese contexto, surgió una versión que ubica a Bolsonaro fugándose hacia Argentina para escaparse a Estados Unidos, donde se encuentra su hermano Eduardo, quien ya fue sentenciado en junio pasado a cuatro años de prisión por hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos para imponer aranceles a Brasil.

Por estas horas, la Policía Federal brasileña busca a Flávio Bolsonaro. Desde la misma fuerza señalaron que no hay un registro formal por el cual pueda constatarse que el candidato del PL se haya ido de Brasil.

Presunto lavado de dinero

El domingo por la noche, luego de que se conociera la victoria de Lula, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, dictó la cancelación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro, incluido el diplomático (el cual conserva en su condición de senador nacional). Este martes, según consignó la agencia de noticias AFP, todavía no lo había hecho a pesar de que el plazo máximo para estar a derecho era de 24 horas. Además, se dispuso la prohibición de salida del país y la activación de la alerta migratoria en el sistema Sonar, que monitorea los ingresos y egresos internacionales en Brasil.

El titular del TSF dictó esa bateria de medidas debido a que se investiga a Bolsonaro por presunto lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas deportivas online, causa en la que también está involucrado el abogado Willer Tomaz.

Además, la Policía Federal investiga un financiamiento de unos 10 millones de dólares a Flávio Bolsonaro por parte de Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master (liquidado por el Banco Central brasileño a raíz de cometer fraudes millonarios), para una película sobre la vida de Jair Bolsonaro, llamada "Dark Horse".

Contradicciones con su hermano

Las horas posteriores a la derrota, Flávio Bolsonaro anticipó que iría por la impugnación de las elecciones al denunciar presunto abuso de poder político y económico.

Sin embargo, tuvo que contradecir a su hermano Eduardo, quien desde Miami había sugerido que en caso de perder las elecciones debía abandonar Brasil. "Yo nunca dije eso ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó el candidato del PL.

A su vez, indicó que jamás consideró irse del país y que se ajustaría a derecho.

Supuesta fuga a través de Argentina

Pasado el mediodía de este martes en Argentina, se conoció que un avión privado ubicado en el aeropuerto de Puerto Iguazú (Misiones) había llegado a esa estación proveniente de Buenos Aires el lunes por la noche y tenía previsto partir hacia Fort Lauderdale, en Estados Unidos, este mismo martes. Pero el vuelo fue suspendido porque faltaba uno de los pasajeros, señaló el portal Infobae según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

>> Leer más: Trump denunció una "elección amañada" en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro

Diversos medios nacionales ubican a Bolsonaro cruzando a pie la frontera entre Argentina y Brasil para tomar el vuelo, aunque tanto la Policía Federal brasileña como el Ministerio de Seguridad argentino desestimaron esa versión ya que no hay registros formales ni de su salida del vecino país ni de su ingreso a la Argentina.

Sobre las 15, medios brasileños, como el Folha de Sao Paulo, y la agencia de noticias Reuters, informaron que Bolsonaro abandonó Brasil y se encontraba rumbo a Estados Unidos.

Noticias relacionadas
Versión de fuga. Crece la sospecha de que Bolsonaro huyó a Estados Unidos a través de Argentina, aunque no hay registros formales.

Escándalo en Brasil: la policía busca a Flávio Bolsonaro y sospechan que huyó a Estados Unidos

El Codem de Ansés confirma cuál es la obra social asignada a cada persona.

Cómo obtener el CODEM de Anses de forma online

El frappuccino combina café, leche, hielo, endulzante y toppings

Cómo hacer frappuccino en casa: un café frío digno de cafeterías

Pami cuenta con diversos canales de comunicación oficial 

Cómo comunicarse con Pami de manera oficial ante dudas o reclamos

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Lo último

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Mala para Central: también ganó Argentinos Juniors y volvió a superarlo en la tabla anual

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Los datos fueron brindados por el ministro de Educación, José Goity, anticipó también cuándo podría comenzar el ciclo lectivo 2027
Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño
Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Ovación
Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track
Ovación

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

La reserva de Newells empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

La reserva de Newell's empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

Policiales
Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

La Ciudad
Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica
La Ciudad

Miércoles a pleno sol en Rosario: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada
Política

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante
La Ciudad

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche
Policiales

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Martín Rosúa: Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad
Política

Martín Rosúa: "Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad"

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo
La Ciudad

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano
Policiales

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez