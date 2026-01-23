La Capital | Información General | video

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Una cámara de seguridad del bar en Ipanema capturó cómo un empleado se burlaba e incitaba a la pelea en el momento previo al incidente de racismo

23 de enero 2026 · 14:39hs
Un video que puede marcar un giro inesperado en la causa penal

Un video que puede marcar un giro inesperado en la causa penal

En medio del avance de la investigación judicial por las acusaciones contra Agostina Páez por gestos racistas, se conoció una grabación de las afueras del bar en Ipanema que podría marcar un antecedente en la causa penal. El video involucra a uno de los empleados del establecimiento en una situación que lo compromete.

El episodio comenzó por un supuesto error en el pago de la cuenta, ya que las turistas argentinas sostenían que les habrían cobrado productos que no habían consumido. En ese contexto y luego de una fuerte discusión en el establecimiento, la santiagueña realizó gestos ofensivos hacia un empleado del local, imitando los gestos y sonidos de un mono, lo que se interpretó como racismo.

La abogada de 29 años está acusadada de injuria racial. La Justicia de Brasil contempla este delito con penas de entre dos y cinco años de prisión y no admite el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Recientemente, se le incautó incluso el pasaporte a la turista y se le colocó una tobillera electrónica.

>> Leer más: Racismo en Río de Janeiro: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Sebastián Robles, abogado de la argentina, aseguró que la joven tuvo que irse del departamento que alquilaba debido a amenazas constantes en redes sociales y una entrada de "falsos policías" a la propiedad. Sin embargo, la justicia brasileña no ordenó ninguna medida de protección para llevar adelante el proceso judicial en el país vecino.

Esta situación alarmante llevó a Páez a cerrar sus perfiles en Instagram y TikTok. La joven manifestó que se encuentra atemorizada por la fuerte repercusión que tuvo la noticia en Brasil: "Papi me quieren matar aquí", confesó su padre que le dijo durante una comunicación telefónica.

El video en el bar de Ipanema

En la cámaras de seguridad del bar se observó como uno de los empleados empieza a intercambiar diálogo con las argentinas. Además, empezó a realizar gestos de burla e incitar a la pelea.

Puntualmente, se aprecia como hay uno de ellos que se agarra los genitales, tal como había dicho Páez, quien afirmó que los trabajadores les habían realizado gestos provocadores mientras se reían y las grababan con sus celulares.

Embed

Noticias relacionadas
El jardín dejó de funcionar a partir de este miércoles.

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas

La Municipalidad de Villa Constitución clausuró el Jardín Maternal Manitos a la Obra el 13 de enero de 2026.

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

se viralizo un video de youtube que dura 140 anos y no tiene imagen ni sonido

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido

El apostador es un cliente habitual en la agencia

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Lo último

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Si bien es una traza nacional que depende de Corredores Viales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajará junto a la Municipalidad en operativos

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
POLICIALES

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Ovación
Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal