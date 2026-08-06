San Cayetano: cómo se le reza y qué rituales se realizan

Cada 7 de agosto, se conmemora el Día de San Cayetano alrededor del mundo. La efeméride se celebra en memoria del fallecimiento de Cayetano de Thiene el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Años más tarde, fue canonizado como San Cayetano en 1671. Durante esta jornada, los fieles católicos se congregan para recordar al santo patrono del pan y del trabajo con rituales y oraciones especiales.
Es común que en esta jornada los fieles lleven ofrendas a las iglesias, como pan, flores y velas amarillas como símbolo de agradecimiento al santo, o como petición de trabajo y prosperidad. Por su parte, organizaciones sociales y sindicato se movilizan bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".
Asimismo, en cada casa particular cientos de personas realizan rituales para agradecer por el trabajo y manifestar abundancia.
Rituales para el patrono del pan y del trabajo
El ritual más conocido es prenderle una vela al santo patrono para pedirle pan y trabajo. "Hay una vela para cada santo", dice el dicho popular, y la vela que le corresponde a San Cayetano es la de color amarillo.
Hay otros rituales para realizar el 7 de agosto, Día de San Cayetano:
- Poner dinero debajo de la imagen de San Cayetano: sus feligreses aseguran que, para que no falte la abundancia monetaria en la casa, no debe faltar dinero debajo de la imagen del Santo.
- Con una estampita, tapar la cara del niño Jesús en sus brazos: muchos afirman que éste es el ritual más eficaz, ya que San Cayetano "se asusta" y atrae dinero en pocas horas..
- Escribirle una carta y quemarla: por último, este ritual es para encontrar trabajo y se debe realizar todos los días.
Oración de San Cayetano
Oh glorioso San Cayetano, patrono del trabajo y la providencia, Tú que siempre cuidas de aquellos que confían en la Divina Providencia, Te pido humildemente que intercedas por mí ante el trono de Dios, Y que guíes mis pasos en el camino de la virtud y la prosperidad.
Tú, que experimentaste la necesidad y la dificultad en tu propia vida, Comprendes las preocupaciones y las cargas que llevo en mi corazón, Te ruego que me bendigas con tu gracia y favor, Para que pueda superar cualquier obstáculo y alcanzar la estabilidad que anhelo.
Oh San Cayetano, amigo de los necesitados y consuelo de los afligidos, Te encomiendo mis deseos y necesidades en esta oración sincera, Confío en que escucharás mis peticiones y me guiarás con tu luz, Para que pueda vivir en abundancia y honrar a Dios en todas mis acciones.
Te ruego, bendito San Cayetano, que mi fe y esperanza nunca flaqueen, Que en momentos de dificultad encuentre en ti consuelo y aliento, Intercede por mí ante el Todopoderoso, para que mis súplicas sean escuchadas, Y que en su infinita misericordia, Dios conceda lo que con fe te pido.