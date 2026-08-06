San Cayetano: cómo se le reza y qué rituales se realizan

El santo patrono del pan y del trabajo es celebrado y venerado alrededor del mundo. Los rituales que se realizan el 7 de agosto para agradecer y atraer abundancia

Cada 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, el santo patrono del pan y del trabajo

Cada 7 de agosto, se conmemora el Día de San Cayetano alrededor del mundo . La efeméride se celebra en memoria del fallecimiento de Cayetano de Thiene el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Años más tarde, fue canonizado como San Cayetano en 1671. Durante esta jornada, los fieles católicos se congregan para recordar al santo patrono del pan y del trabajo con rituales y oraciones especiales.

Es común que en esta jornada los fieles lleven ofrendas a las iglesias, como pan, flores y velas amarillas como símbolo de agradecimiento al santo, o como petición de trabajo y prosperidad. Por su parte, organizaciones sociales y sindicato se movilizan bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" .

Rituales para el patrono del pan y del trabajo

El ritual más conocido es prenderle una vela al santo patrono para pedirle pan y trabajo. "Hay una vela para cada santo", dice el dicho popular, y la vela que le corresponde a San Cayetano es la de color amarillo.

Hay otros rituales para realizar el 7 de agosto, Día de San Cayetano:

Poner dinero debajo de la imagen de San Cayetano: sus feligreses aseguran que, para que no falte la abundancia monetaria en la casa, no debe faltar dinero debajo de la imagen del Santo.

sus feligreses aseguran que, para que no falte la abundancia monetaria en la casa, no debe faltar dinero debajo de la imagen del Santo. Con una estampita, tapar la cara del niño Jesús en sus brazos: muchos afirman que éste es el ritual más eficaz, ya que San Cayetano "se asusta" y atrae dinero en pocas horas..

muchos afirman que éste es el ritual más eficaz, ya que San Cayetano "se asusta" y atrae dinero en pocas horas.. Escribirle una carta y quemarla: por último, este ritual es para encontrar trabajo y se debe realizar todos los días.

Oración de San Cayetano

Oh glorioso San Cayetano, patrono del trabajo y la providencia, Tú que siempre cuidas de aquellos que confían en la Divina Providencia, Te pido humildemente que intercedas por mí ante el trono de Dios, Y que guíes mis pasos en el camino de la virtud y la prosperidad.

Tú, que experimentaste la necesidad y la dificultad en tu propia vida, Comprendes las preocupaciones y las cargas que llevo en mi corazón, Te ruego que me bendigas con tu gracia y favor, Para que pueda superar cualquier obstáculo y alcanzar la estabilidad que anhelo.

Oh San Cayetano, amigo de los necesitados y consuelo de los afligidos, Te encomiendo mis deseos y necesidades en esta oración sincera, Confío en que escucharás mis peticiones y me guiarás con tu luz, Para que pueda vivir en abundancia y honrar a Dios en todas mis acciones.

Te ruego, bendito San Cayetano, que mi fe y esperanza nunca flaqueen, Que en momentos de dificultad encuentre en ti consuelo y aliento, Intercede por mí ante el Todopoderoso, para que mis súplicas sean escuchadas, Y que en su infinita misericordia, Dios conceda lo que con fe te pido.