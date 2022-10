Río Gallegos sorteó un viaje a Qatar y lo ganó una prima de Rudy Ulloa

La mujer aseguró haber participado "como cualquier vecino" y se preguntó: "¿Por qué no podría ganarme un viaje si soy una ciudadana de Río Gallegos?".

La municipalidad de Río Gallegos, Santa Cruz, realizó un sorteo con un viaje al Mundial de fútbol de Qatar como premio, que fue ganado por una mujer que es prima del ex chofer de Néstor Kirchner Rudy Ulloa, y del secretario de Gobierno de la municipalidad, lo cual despertó suspicacias.

La mujer se defendió señalando que participó "como cualquier vecino" y preguntó: "¿Por qué no podría ganarme un viaje si soy una ciudadana de Río Gallegos, como tantos?".

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció meses atrás un sorteo. Quien quisiera participar para ganar dos pasajes a Qatar (con alojamiento media pensión y entradas a los tres primeros partidos de la selección argentina) debía ser mayor de 18 años, residir en la capital provincial y sacarse una foto "con una de las personas seleccionadas de la ciudad".

Viviana Noemí Seijas cumplió con todos los requisitos y envió su foto junto a un reportero gráfico de La Opinión Austral. Y terminó siendo la ganadora del concurso.

Seijas le dijo a Cadena 3 que participó "como cualquier vecino. Me saqué la foto y la llevé a la urna, no tengo nada más que decir".

"¿Por qué no podría ganarme un viaje si soy una ciudadana de Río Gallegos, como tantos? Me lo tengo bien merecido. La gente que me conoce sabe quién soy", sostuvo.

La foto que envió había sido tomada en el restaurante de Ulloa, donde él mismo presentó su libro "Mi amigo, el presidente", dedicado a Néstor Kirchner.

Seijas es prima del secretario de Gobierno de la municipalidad, Silvio Escobar, y también de Rudy Fernando Ulloa, empresario nacido en Chile que en su infancia se mudó junto a su familia a una humilde vivienda en las afueras de Río Gallegos. Allí comenzó a trabajar para Kirchner como chofer y secretario, hasta que finalmente amasó una fortuna como empresario periodístico.

Ulloa está acusado de ser partícipe necesario de una asociación ilícita presuntamente integrada por empresarios y ex funcionarios. En la causa de los cuadernos aparece mencionado como testaferro de Néstor Kirchner.