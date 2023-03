Revocaron el sobreseimiento del ex senador nacional Luis Rubeo padre

“Que una resolución judicial dictada por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa número 1075/2006 haga una suerte de «cosa juzgada urbi et orbi» sobre la cual no valga prueba en contrario que permita demostrar la actuación de la organización denominada “Triple A” con anterioridad a determinada fecha. Sobre este aspecto critico al juez a quo al basarse en una fecha estancada, mencionada por una resolución de la Justicia Federal de la Capital Federal, y que ello sirve para no analizar tan siquiera la probabilidad de que la Tiple A haya actuado sin ese nombre antes de determinada fecha, como si lo importante fuera el nombre, o la firma con esa sigla de un comunicado, en lugar de su existencia”, abundó el acusador oficial en su pedido de revocatoria

El acusador público argumentó en su pedido de revocatoria del fallo de Bailaque: “Por todo ello el fiscal solicitó que se revoque el auto apelado y se declare que los delitos descriptos fueron cometidos por una organización delictiva llamada “Triple A” que contó con la colaboración del Estado nacional, que se trató de delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, que se ordene al juez de la instancia inferior que proceda a recibir declaración indagatoria a Luis Rubeo (padre) y Eduardo Aguilera en orden a su comisión, toda vez que son verosímiles en su existencia, guardan apariencia delictiva y encuadramiento jurídico penal en los delitos señalados y que existen elementos de sospecha suficiente para entender que Rubeo y Aguilera participaron en su comisión”.

El crimen de Constantino Razzetti

A los 58 años, Constantino Razzetti era uno de los dirigentes más respetados en el peronismo, especialmente por la Juventud Peronista, y había sido nombrado vicepresidente del Banco Municipal de Rosario. El general Perón acababa de ganar las elecciones por tercera vez y las unidades básicas Coronel Cogorno y Alberdi organizaron el sábado 13 de octubre “La cena del triunfo” en el Club Sarratea, de la avenida Casiano Casas, para festejar el retorno de Juan Domingo Perón al país y al poder, luego de haber sido derrocado en 1955 y de sufrir un exilio de 18 años. Los organizadores invitaron especialmente a Razzetti para que hablara.

Razzetti llegó a las 22, junto a su esposa, la farmacéutica Nélida Gigrón –que trabajaba en la Obra Social del Sindicato de la Carne– y su hijo Luis, y los tres se sentaron en la cabecera de la mesa principal, en un encuentro en el que participaron unas 150 personas, en un clima de fiesta y esperanza.

A los postres del encuentro habló el dirigente Luis Scarazzini, secretario de Finanzas de la Unidad Básica Alberdi. Luego lo siguió Razzetti, con un encendido discurso en el que “señaló el lapso de los 18 años (de proscripción del peronismo), marcando el proceso de hombres como San Martín y Rosas, y en especial exaltando a la Juventud Peronista”, según recordó el propio Scarazzini a La Capital en una nota publicada el 12 de octubre de 2003.

Scarazzini aseguró que Razzetti pronunció el discurso más aplaudido de la noche. Sin embargo, cerca de la cabecera de la mesa, un grupo de comensales permaneció de brazos cruzados. Tal vez, decía la crónica, les cayó mal la alusión del orador a “los traidores y burócratas sindicales”, pero no manifestaron ninguna opinión. No obstante, el vicepresidente del Banco Municipal captó la tensión en el ambiente. Y al retornar a su asiento le preguntó a su esposa: “¿Para qué me invitaron?” Tras ello, y no mostrándose a gusto con la reunión por la presencia de personas de distintas posiciones políticas dentro del justicialismo, decidió retirarse, publicó una nota de La Capital de marzo de 2021.

Antes de irse y en un gesto premonitorio, el militante Juan Luis Lucero le preguntó a Razzetti “si quería que lo acompañaran” y, ante su negativa, le ofreció “que se llevara un arma”, algo que Razzetti también rechazó, según informaron a La Capital fuentes vinculadas a la causa.

En su Valiant 3 verde clarito, Razzetti llevó a un matrimonio amigo –integrado por Anita Fared de Mancilla– hasta su vivienda de San Lorenzo y Corrientes, y luego se dirigió a su casa de San Lorenzo al 2600 en compañía de su esposa y su hijo. Después que éstos ingresaran a la vivienda un hombre se acercó al vicepresidente del Banco Municipal y le disparó por la espalda. Cuando la víctima se desplomó bajo el auto, herida de muerte, le hizo otros tres disparos. Constantino Razzetti murió en el acto y nadie dudó en ese momento que se trataba de un homicidio con signos políticos.

El asesinato no fue reivindicado por ninguna organización, pero se supo que su nombre figuraba en una lista de condenados a muerte bajo la metodología que tenía el sello de la Triple A, la organización paraestatal que no firmó sus atentados hasta después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974. Por esos días circuló la versión de que el crimen de Ra-zzetti había sido obra de una célula del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Entonces un grupo de erpianos secuestró y golpeó a un militante del Sindicato de la Carne hasta que éste confesó que el asesinato había sido cometido por un grupo de ese gremio, reveló un vocero judicial.

Por su parte, Carlos Razzetti, uno de los hijos de la víctima, quien hace más de 20 años lleva adelante una conmovedora lucha por esclarecer el crimen de su padre, declaró ayer a este diario que “decir que (el ex senador nacional Luis) Rubeo (padre) no tuvo nada que ver con la Triple A y con el crimen de Constantino Razzetti es desdibujar la única verdad porque está más sucio que una papa”. En este sentido, Razzetti advirtió que “el juez (federal número 2 de Rosario, Marcelo) Bailaque contradijo 14 cuerpos del expediente repleto de pruebas irrefutables, por ello tengo fuertísimas sospechas de que corrieron sobornos y no deben olvidar que este magistrado fue acusado por dos fiscales federales de operar para proteger a narcos”.