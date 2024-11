Preocupante: un auto que se vende en la Argentina sacó 0 estrellas en un test de seguridad

“Stellantis vuelve a decepcionar con un modelo de cero estrellas. Los ingenieros de Citroën y Stellantis saben bien cómo ofrecer coches con mejores prestaciones de seguridad, pero desgraciadamente la decisión corporativa va en otra dirección”, sentenció Alejandro Furas, secretario general de LatinNCAP.

Cómo le fue en cada una de las pruebas

Acorde al informe relevado por el organismo, en la evaluación de impacto fontal mostró una “débil protección del pecho para el pasajero delantero”; en la prueba de latigazo cervical arrojó una protección “deficiente para el cuello del adulto” y en la de protección dinámica para niños no pudo sumar puntos.

“La mayoría de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) probados para su instalación fallaron y no es posible desconectar el airbag del asiento del pasajero al instalar un SRI orientado hacia atrás en esa posición”, se lee en el informe.

Respecto a la prueba de impacto lateral, la unidad podría haber mostrado un mejor resultado con airbags laterales de carrocería en algunos puntos, pero la casilla de ocupante del adulto mantuvo su puntuación en el nivel de cero estrellas.

Otras variables que determinaron que no sume ningún punto fueron las siguientes: “el recordatorio de cinturón de seguridad no cumple con los requisitos de la organización, además, no ofrece sistemas de asistencia de velocidad como estándar, ni tampoco asistencia de carril, ni frenado autónomo en caso de emergencia”.

En cuanto a la protección de peatones, el organismo la calificó como “marginal, adecuada y débil” con un área limitada de “buena protección”. “Es muy preocupante que el Grupo Stellantis siga ofreciendo a los consumidores de América Latina y el Caribe modelos de vehículos populares con niveles de seguridad tan bajos”, sostuvo Stephan Brodziak, presidente de LatinNCAP.