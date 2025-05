Por qué no es buena idea saludar a los perros al llegar a casa

Los perros son los mejores amigos del ser humano. Y, como buenos compañeros de vida, cada dueño hace lo posible por darles lo mejor: una vida feliz, tranquila y llena de amor. Pocas cosas se comparan con el efusivo recibimiento lleno de alegría, saltos y movimiento de cola cuando se llega a casa. Incluso, resulta imposible no devolverles el saludo con una sonrisa, una caricia y palabras llenas de amor.

Si bien este tipo de ansiedad suele tener su origen en experiencias traumáticas, también se puede generar hiperapego a su cuidador, falta de entrenamiento y socialización, miedos, destete prematuro, o factores genéticos.

En este sentido, los expertos aseguran que responder al recibimiento de los perros al llegar a casa pueden contribuir a aumentar el nivel de estrés que genera la ansiedad por separación.

Por qué no saludar al perro al llegar a casa

Según el adiestrador Víctor Mañero, saludar a la mascota de manera efusiva al llegar al hogar se traduce a una actitud que premia la ansiedad por separación. Luego de pasar horas solo y estresado, el perro recibirá un estimulo que parece felicitar ese estado de ansiedad.

“No te extrañe que un día tu perro se muera de un infarto cuando te vea”, advirtió Victor.

Cuál es la manera correcta de saludar al perro

En este sentido, el experto advirtió que la mejor manera de saludar al canino al llegar consiste en no responder a su recibimiento durante los primeros cinco o diez minutos. “Hasta que no esté en calma, no le mimes”, aconsejó.

En este sentido, Mañero detalló que “El objetivo es resolver su ansiedad subyacente enseñándole a disfrutar, o al menos a tolerar, la soledad. Esto se logra creando condiciones para que el perro experimente la situación que le provoca ansiedad, es decir, la soledad, sin sentir miedo ni ansiedad”.

