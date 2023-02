Polémica por los libros de Roald Dahl: los textos en español sufrirán cambios

Las nuevas ediciones en inglés de los libros de Roald Dahl ya no tienen "gordos" ni "feos". El organismo encargado de gestionar el legado del escritor británico hizo modificaciones en los textos originales, y ahora August Gloop (de "Charlie y la fábrica de chocolate") no es "gordo" sino "enorme". La señora Twit (de "Los cretinos") ya no es "fea", calificativo que simplemente fue eliminado. En "Las Brujas", las malvadas mujeres que ocultan su calvicie con pelucas no sufrieron modificaciones pero ahora se sumó una aclaración (que no fue escrita por Dahl): "Hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden usar pelucas y ciertamente no hay nada de malo en eso".