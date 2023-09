Pidieron la detención de Lotocki por varios casos de mala praxis y la muerte de Silvina Luna

Ex pacientes de Lotocki contaron sus sufrimientos debido a las cirugías

Abraldes, que participó del juicio oral contra Lotocki, especificó que “corresponde adherir a la petición de detención cautelar” solicitada por las querellas para “neutralizar un peligro de fuga”.

También argumentó que “debe ponderarse que Lotocki cuenta con imputaciones existentes en otras tres causas judiciales, de similar tenor a los hechos por los que ya existe condena no firme”.

Abraldes recalcó que “la prisión provisional solicitada por los acusadores particulares se advierte como la única cautela adecuada para disipar el riesgo de fuga inminente y real y al que Señor Juez no debe desatender”, y destacó “la magnitud y gravedad de los ilícitos atribuidos (a Lotocki) y el severo pronóstico de pena para el caso de unificación” de las causas.

Por los argumentos mencionados, el fiscal general consideró que debe revocarse “la exención de prisión en atención a la existencia de nuevas circunstancias que exigen su detención y hacer lugar a la inmediata prisión cautelar de Aníbal Lotocki solicitada por las querellantes, con el objeto de asegurar su apersonamiento en el proceso hasta tanto la sentencia quede firme o sea revocada”.

Dufort concurrió a una consulta por una rinoplastía en 2008. Según el empresario uruguayo, Lotocki le realizó una intervención que al parecer nunca le solicitó.

"Mi caso fue por la mala praxis que tuve en Uruguay. Vi una publicidad en una revista donde ofrecía rellenos y era un poco lo que estaba buscando. Fui al consultorio de Pellegrini y Córdoba, me atendió, y me dijo que no necesitaba una rinoplastía sino que había un producto que era la última tendencia en cirugía plástica que era el tema de los rellenos", comentó Dufort.

Según publicó el diario uruguayo El Observador, Dufort denunció a Lotocki por intervenciones "notorias", "nocivas, tóxicas y envenenantes" sin que él lo hubiera solicitado.

"Concurrí a su clínica (...) para una consulta por una cirugía de nariz, aunque ya desde la primera consulta me instó a que me realizara intervenciones que no había solicitado", dice en el documento firmado por Dufort y su abogado Roberto Casorla.

En ese escrito especificó la utilización de sustancias tóxicas en otras intervenciones con el médico. Y como consecuencia de esa práctica realizada, el damnificado acusó insuficiencia renal, dolores e inflación crónica y permanentes desde el 2008; desde 2014 esas dolencias se trasladaron en particular a brazos y abdomen; y por último, "padecimientos de angustia, sensación de muerte, en particular desde el deceso de Silvina Luna".