Perichón destacó la capacidad de Ginés González García: "Se puso al hombro una cartera realmente compleja"

También repasó cuando hubo que comprar los inmunosupresores para pacientes trasplantados que no tenían cobertura social y contó con la ayuda desinteresada de Ginés González García. "Él me dijo que vaya a hablar con Néstor Kichner a la Casa Rosada, que me iba a recibir y me iba a firmar un DNU", valoró.

En ese sentido, sostuvo que "fue un hecho trascendente para la trasplantología porque se corría el riesgo de perder órganos trasplantados en el sector público si no estaban los medicamentos".

Perichón mencionó también cuando participó junto a Ginés en el debate por las células madre y cordones umbilicales. "Me tocó estar en el Incucai en ese momento y me pidió regularlo porque no había manera de seguir cobrando un montón de dólares y nadie sabía realmente su utilidad. Y muchas otras cosas más", agregó.

Y concluyó: "Lamentablemente, como sucede en este país, la historia pondrá las cosas en su lugar", en alusión al estigma —y procesamiento— con el que cargó el médico sanitarista en la pandemia de coronavirus por el llamado "Vacunatorio VIP".