Pami: las credenciales válidas hasta que termine el año

Pami definió las credenciales que serán válidas durante 2025. Cuáles son y para qué funcionan. El listado de las credenciales que ya no están vigentes este año

Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Entrando en los últimos meses del año, los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami) se preguntan por la vigencia de sus documentos importantes . Para su tranquilidad, la obra social difundió la lista actualizada de credenciales vigentes hasta que termine el año y recomienda a sus afiliados chequear la información para asegurarse de contar con los documentos en forma.

Las credenciales de Pami son el documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución , desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias.

Contando con una credencial vigente, es posible para el afiliado validar turnos con especialistas, retirar medicamentos en farmacias, realizar trámites web y presenciales , obtener turnos para atención en agencias y llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento. Terminar el año con la credencial en regla permite a los afiliados mantener sus beneficios y trámites sin ningún tipo de complicación.

Cuáles son las credenciales de Pami vigentes este 2025

Son varios los documentos que el afiliado puede presentar con el objetivo de obtener cualquier atención y prestación por parte de Pami. A lo largo de 2025 las credenciales vigentes son:

Credencial digital

Este documento se encuentra disponible desde la aplicación Pami. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

Credencial plástica

Esta credencial ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por Pami. Sin embargo, aquellos afiliados que la ya cuenten con ella, podrán utilizarla con total validez.

Credencial provisoria con QR

Este tipo de documento se puede descargar desde la página web oficial de Pami. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse. Se puede descargar en: “www.pami.org.ar/credencial-provisoria”

Credencial provisoria con ticket

Esta credencial se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de Pami, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

>>Leer más: PAMI: el trámite que debe realizarse sí o sí en noviembre para no perder beneficios

Cuáles credenciales ya no están vigentes y deben ser reemplazadas

Existen dos credenciales que dejaron de ser válidas este año y es importante que cualquier afiliado que cuente con ellas proceda a actualizarlas por cualquiera de las credenciales vigentes.

Las credencias que no son válidas en 2025:

Credencial provisoria sin QR

Este tipo de credencial ya no es válida si no cuenta con el código QR. Si se cuenta con esta, es preciso descargar la versión con QR en “www.pami.org.ar/credencial-provisoria”

Credencial anterior

Esta credencial ya caducó pero se habilitó una nueva versión para descargar desde la página web oficial de Pami. Se puede acceder directamente desde “www.pami.org.ar/credencial-provisoria”

Contar con alguno de estos documentos es importante para acceder a los servicios y prestaciones de Pami, tanto en centros de salud como en farmacias, y se recomiendan por su facilidad y practicidad. Sin embargo, en caso de que el afiliado no cuente con alguna credencial, puede presentar su documento de identidad e igual así acceder a la atención requerida.