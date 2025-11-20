La Capital | Información General | Pami

Pami: las credenciales válidas hasta que termine el año

Pami definió las credenciales que serán válidas durante 2025. Cuáles son y para qué funcionan. El listado de las credenciales que ya no están vigentes este año

20 de noviembre 2025 · 12:03hs
Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Entrando en los últimos meses del año, los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami) se preguntan por la vigencia de sus documentos importantes. Para su tranquilidad, la obra social difundió la lista actualizada de credenciales vigentes hasta que termine el año y recomienda a sus afiliados chequear la información para asegurarse de contar con los documentos en forma.

Las credenciales de Pami son el documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución, desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias.

Contando con una credencial vigente, es posible para el afiliado validar turnos con especialistas, retirar medicamentos en farmacias, realizar trámites web y presenciales, obtener turnos para atención en agencias y llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento. Terminar el año con la credencial en regla permite a los afiliados mantener sus beneficios y trámites sin ningún tipo de complicación.

>>Leer más: Pami: cómo verificar que las recetas electrónicas sean válidas para presentar en farmacias

Cuáles son las credenciales de Pami vigentes este 2025

Son varios los documentos que el afiliado puede presentar con el objetivo de obtener cualquier atención y prestación por parte de Pami. A lo largo de 2025 las credenciales vigentes son:

  • Credencial digital

Este documento se encuentra disponible desde la aplicación Pami. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

  • Credencial plástica

Esta credencial ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por Pami. Sin embargo, aquellos afiliados que la ya cuenten con ella, podrán utilizarla con total validez.

  • Credencial provisoria con QR

Este tipo de documento se puede descargar desde la página web oficial de Pami. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse. Se puede descargar en: “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial provisoria con ticket

Esta credencial se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de Pami, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

>>Leer más: PAMI: el trámite que debe realizarse sí o sí en noviembre para no perder beneficios

Cuáles credenciales ya no están vigentes y deben ser reemplazadas

Existen dos credenciales que dejaron de ser válidas este año y es importante que cualquier afiliado que cuente con ellas proceda a actualizarlas por cualquiera de las credenciales vigentes.

Las credencias que no son válidas en 2025:

  • Credencial provisoria sin QR

Este tipo de credencial ya no es válida si no cuenta con el código QR. Si se cuenta con esta, es preciso descargar la versión con QR en “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial anterior

Esta credencial ya caducó pero se habilitó una nueva versión para descargar desde la página web oficial de Pami. Se puede acceder directamente desde “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

Contar con alguno de estos documentos es importante para acceder a los servicios y prestaciones de Pami, tanto en centros de salud como en farmacias, y se recomiendan por su facilidad y practicidad. Sin embargo, en caso de que el afiliado no cuente con alguna credencial, puede presentar su documento de identidad e igual así acceder a la atención requerida.

Noticias relacionadas
Pami brinda servicios para mejorar la salud dental de los jubilados

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados

Los jubilados pueden acceder a un beneficio gratuito de Pami en noviembre.

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Las diferentes opciones que tienen los jubilados para reclamar la entrega de pañales

Pami: cómo realizar el reclamo si no llegan los pañales a domicilio

Los afiliados a Pami deben mantener sus solicitudes actualizadas para recibir pañales

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

El diputado Eduardo Toniolli afirmó que la suspensión del servicio “no es irreversible” y cuestionó a Nación por frenar un ramal que llegó a tener 20 mil usuarios mensuales

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida
Ovación

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Di María: Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Policiales
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

La Ciudad
Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones