Pami: cómo realizar el reclamo si no llegan los pañales a domicilio

Distintos usuarios se quejaron por fallas en el sistema de entrega de pañales a domicilio de la obra social de los jjubilados. Qué pueden hacer los afectados

Desde comienzos de junio, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) puso en funcionamiento un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio . Sin embargo, el servicio no cumplió con todas las expectativas. A partir de distintas quejas, se dio a conocer las formas de reclamar que tienen los jubilados en caso de que los insumos solicitados no lleguen a su puerta.

La obra social de los jubilados entrega hasta 90 unidades de pañales al mes y cambió sus métodos. Ahora, los pañales llegan directamente al domicilio del afiliado a través de la gestión de la empresa Urbano Express Argentina S.A. El envío no tiene costo para los beneficiarios y es realizado por repartidores identificados con credencial y uniforme. El asunto es que en distintas provincias se efectuaron protestas por la falta de pañales y estas cada vez son mayores.

Al tratarse de un elemento esencial para el día a día de los jubilados, es esencial que se exija a la obra social el cumplimiento en tiempo y forma del servicio . Más allá de que el sistema sea nuevo y se esté perfeccionando, la prioridad debe ser dar respuesta a las necesidades de los afiliados, cuestión que se pone en tela de juicio con los distintos reclamos de afiliados que no han recibido sus pañales a tiempo.

Reclamos por fallas en el sistema de entrega de pañales

Según trascendió, cientos de afiliados han reportado fallas en el nuevo sistema de entrega de pañales. Muchas de las demandas se vinculan a demoras en la recepción de insumos pero la gran mayoría de jubilados y familiares reclaman no haber recibido los pañales en los últimos dos meses, es decir, desde que se implementó el nuevo sistema.

Desde Pami explicaron que puede ocurrir que los pañales no se entreguen por no encontrar a ninguna persona en el domicilio. En esos casos, el organismo aclaró que en ese primer intento de entrega la empresa dejará un aviso y volverá a presentarse dentro de las 72 horas siguientes. También se aclaró que los afiliados deben declarar el domicilio en el que desea recibir los pañales, en tanto muchas veces puede estar desactualizada la información.

Pero la gran cantidad de quejas ha dado cuenta de una falla general del sistema y no un problema de casos aislados y particulares. Una gran cantidad de entregas estipuladas no fueron concretadas y, en consecuencia, hay cientos de jubilados que no tienen su pañales, insumo que necesitan utilizar, en la mayoría de los casos, todos los días.

Cómo reclamar si no llegan los pañales

Ya transcurrido el tiempo de espera acorde, o bien, después del segundo intento de entrega fallido, el afiliado debe comunicarse con Pami para reclamar sus pañales. Para esto, tiene diversas opciones.

Desde su mismo domicilio el afiliado puede comunicarse con “Pami Escucha” llamando al 138 (opción 0). Allí, recibirá atención telefónica de la obra social y se le indicará cómo hacer para recibir sus pañales.

Si se desea realizar el reclamo personalmente, el afiliado debe dirigirse a la agencia Pami más cercana. Para efectuar el reclamo no necesitará turno previo. En la misma agencia se le indicará cómo continúa el proceso para recibir los insumos.

Otra alternativa es ingresar en www.pami.org.ar/reclamo/panales-adultos y dejar asentada la queja. En esta página, se puede seleccionar el motivo del reclamo:

Mala calidad del insumo

Hay demora en el trámite /autorización por parte de Pami

Me quisieron cobrar

Hay que esperar mucho para ser atendido / No se respetan los horarios de atención / Problemas edilicios / Falta de higiene

Y luego es preciso completar el formulario y seguir los pasos indicados para que el reclamo sea tenido en cuenta.

Cabe recordar que tanto para reclamar por los pañales como para cualquier otra gestión, el afiliado deberá tener cerca su número de afiliado. En el caso de los pañales, es importante también contar con cualquier comprobante o notificación recibida para agilizar el seguimiento del caso.