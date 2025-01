Palta, no solo en la comida: ¿es una verdadera aliada de la piel y el cabello?

Lo cierto es que no hay suficientes estudios que avalen el uso de la palta para fines estéticos y dermatológicos. La Capital consultó a Fernando Giavedoni, presidenta del Colegio de Cosmetólogos de Santa Fe, sobre los mitos y verdades con relación a la palta, la piel y el pelo, y las múltiples recetas caseras con distintos productos que se promocionan para tratamientos.

Redes sociales vs cosmetología profesional

Las publicaciones que se viralizaron con relación a la palta, muestran que este fruto tiene una buena cantidad de antioxidantes gracias al aporte de las vitaminas C y E, pero sobre todo se destaca por las vitaminas B, "que pueden colaborar con el proceso de regeneración del cabello". Sin embargo, esta información no parece suficiente para garantizar resultados poniéndose palta en el pelo o la cara en forma directa o mezclada, muchas veces, con otros productos naturales.

La cosmetóloga y auxiliar en medicina estética _consultada por este diario_ mencionó que en los últimos años "hay una tendencia muy marcada orientada al consumo de cosmética natural para tratamientos cosmetológicos, estéticos y capilares, pero la gente suele confundir cosmética natural con producto natural".

¿Cuál es la diferencia? "El cosmético natural es un producto que incluye principios activos provenientes de plantas, flores y minerales que respetan tanto el medio ambiente como la piel de quien se lo aplica, en cambio el segundo, el producto natural es justamente un producto directo de la naturaleza sin modificaciones y puede ser un alimento como la palta".

La cosmetóloga y tricóloga confirmó que "la elección de un alimento para ser utilizado en la piel o en el cabello viene siendo promovida, y de manera exacerbada, por algunos influencers o comunicadores de redes sociales que no cuentan con la formación académica correspondiente".

Este fenómeno también abarca la salud capilar: "Podemos encontrar numerosas propuestas de cuidado capilar casero a base de aceites, huevo, hierbas naturales. Este tipo de tratamientos capilares caseros conllevan riesgos de generar efectos indeseados y pueden prolongar el daño capilar por más tiempo", dijo.

"Para cuidar el cabello con éxito y también obtener beneficios para el cuero cabelludo es necesario conocer tanto el tipo de pelo como el origen de su deterioro. Los tricólogos son profesionales capacitados para realizar tratamientos seguros para la salud capilar. Y desde ya, médicos y cosmetólogos se especializan en esta área para brindar tratamientos óptimos y científicamente aprobados".

Riesgos ocultos

Giavedoni enumeró los posibles efectos no deseados al usar productos como la palta en la piel y en el cabello:

Estamos aplicando productos o sustancias que no están elaboradas específicamente para su contacto con la piel o el pelo y desconocemos el verdadero origen o causa del deterioro capilar de esa persona (que puede ser por un montón de motivos, algunos muy serios). Al ignorar los mecanismos propios de la piel corremos el riesgo de provocar reacciones, alergias o irritaciones.

Existen verdaderos riesgos al realizarse tratamientos capilares caseros, porque podrían perjudicar el cuero cabelludo y el mismo cabello. Cada tipo de piel puede reaccionar de manera diferente al mismo producto.

Las posibles reacciones

Reacciones alérgicas: el organismo responde de manera exagerada ante cualquier sustancia que interpreta como nociva. El simple contacto con la piel puede generar una reacción, puede manifestarse incluso horas después de la aplicación. Cualquier componente del tratamiento capilar casero puede desencadenar una reacción adversa mayor e inesperada.

Intoxicaciones: una reacción fisiológica causada por un compuesto que resulta tóxico para el organismo. Este podría ser el caso cuando aplicamos en casa tratamientos capilares desconocidos, no autorizados ni probados por profesionales y la Anmat.

Dermatitis de contacto: es una erupción rojiza en la piel que genera picor y está provocada por el contacto directo con una sustancia o por una reacción alérgica. Aunque no revista un peligro mayor para la vida, la dermatitis puede provocar grandes molestias y extenderse en el tiempo mientras dure la exposición al agente que lo causa.

Fotosensibilidad: es la sensibilidad a la luz ultravioleta (UV) del sol y otras fuentes lumínicas. La fotosensibilidad puede generar erupciones en la piel, fiebre, cansancio y dolores, entre otros síntomas.

Givedoni reflexionó: "La palta, en particular, es un alimento rico en nutrientes, vitaminas, C, E, K, B9, ácido fólico, minerales, potasio, magnesio, fósforo, zinc, calcio, hierro y ácidos grasos saludables; la biodisponibilidad de este alimento se ve aumentada si se acompaña con vitamina c, siendo saludable y sabrosa con unas gotas de limón así que en lugar de ponerla en la piel y el pelo sugiero ingerirla y consultar a profesionales capacitados para los tratamientos".