Luego de que Fernanda Meneses y Mercedes Funes denunciaran a Fabián Gianola por acoso sexual, Fabiola Yañez, pareja de Alberto Fernández, se sumó y contó que vivió una experiencia similar con el actor.

La actriz trabajó este 2018 con el actor en la obra "Entretelones" como reemplazo de Sabrina Artaza.

"Al ver que el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajan do con él", comenzó Fabiola.

Luego contó: "Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra".

Sobre si el resto del elenco estuvo al tanto sobre el acoso que sufrió, contestó: "No sé si mis compañeros lo percibieron porque no lo hablé con nadie pero creo que alguien se habrá dado cuenta".