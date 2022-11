Neuquén: varios piquetes bloquearon a Vaca Muerta

Los vecinos autoconvocados cortaron la ruta en Añelo en cinco puntos . El viernes pasado ya habían cortado la ruta para reclamar por la falta de agua, pero ese día por la noche llegaron a un acuerdo con el intendente Milton Morales. Pero quedó un sector que aún no tiene el servicio y que decidió volver a las rutas este lunes con múltiples bloqueos. Tras la firma de un acta se levantó los piquetes después de las 15. El múltiple corte no afectó solamente a la actividad petrolera, sino que también impidió el paso de vehículos particulares y camiones de transporte de mercaderías.

El conflicto empezó a primera hora del lunes. Añelo amaneció nuevamente bloqueado desde muy temprano, a las 0:30, vecinos autoconvocados que no tiene suministro de agua corriente cortó varios accesos sobre la ruta 7 y la ruta 17.

“Estamos trabajando con eso, tenemos a la gente de provincia y de justicia, labramos un acta con algunos puntos de seguimiento con la situación del agua que tenemos en la localidad que no hay abastecimiento al 100% en algunos sectores", relató el intendente Morales al diario Río Negro. Tras la redacción de un acta y una reunión de referentes con el Ejecutivo local, decidieron firmar el escrito y levantaron la medida de fuerza. Pero llegar a este acuerdo implicó una segunda reunión con el intendente, agentes del Ministerio Público y otros fucnionarios. En el acta que se firmó el municipio de Añelo se compromete en el plazo de siete días a la finalización de la red de agua en un sector del barrio El Mirador. Además realizará un "seguimiento permanente" de las líneas troncales para identificar posibles problemas de baja presión y tener una guardia para recibir los reclamos de los vecinos. La provincia de Neuquén se comprometió a la entrega de 32 tanques familiares de reserva de agua y desde Vialidad Provincial prometieron el mantenimiento y riego de la ruta provincial 17.

Reclamo mapuche

Otro piquete con objetivos totalmente diferentes es de una comunidad mapuche. Este corte interrumpe accesos a Vaca Muerta. Bloquearon los ingresos a Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen y Puesto Hernández, distintas explotaciones petrolíferas de la provincia de Neuquén. Advirtieron que esta es una “acción de aviso” y lanzaron una amenaza directa: “No permitiremos el fracking de ninguna empresa mientras no estén dadas las garantías constitucionales” y hasta no cesar con la “inseguridad territorial” que sienten. “Ni el gobierno nacional ni la provincia de Neuquén quieren avanzar con el relevamiento territorial, no permiten a las comunidades acceder al mapeo de nuestras tierras y ello tiene que ver con los recortes que realizaron sobre nuestro territorio” explicaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén al portal Infobae. Cuestionaron además que se dilate la designación del presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), organismo que tiene a su cargo el relevamiento mencionado: “No hay responsables y avanzan sobre nuestro territorio”. Exigen avances en el relevamiento territorial que propuso el gobierno de Neuquén, que les permitiría a más agrupaciones contar con su personería jurídica para así tener más legitimidad en sus reclamos territoriales. “A pesar de que somos parte del Equipo Técnico Operativo (ETO) nos cierran las puertas al contenido de las carpetas. Lo que es aún más grave: pretenden solo relevar lo acontecido hasta el 2006, como si fuéramos nosotros los responsables que se hayan atrasado 15 años en aplicar la Ley de Relevamiento. Ahora comienzan nuestras carpetas a 'pasear' de Neuquén a Buenos Aires buscando un acuerdo entre Nación y provincia sin haber revisado nuestros técnicos y autoridades el contenido de dichas carpetas técnicas”, señalaron en un comunicado.La Confederación Mapuche de Neuquén exige además incorporar a las comunidades Lof Campo Maripe y Lof Wirkaleo al mapeo. También piden “que se registren las personerías jurídicas de las comunidades a las que desde hace años, y pese a cumplir todos los requisitos fijados, se les niega injustificadamente el registro, aún con el fallo favorable de la Corte Suprema del año 2013".

Las autoridades de Neuquén se encontraban negociando con los mapuches. En casos similares, las tratativas se han desarrollado entre representantes de la policía local, representantes del Ministerio Público Fiscal y referentes de la Confederación Mapuche de Neuquén. El pedido de desalojo para los manifestantes es la última instancia a la que apela el gobierno. Por esto, lanoche continuaba el corte de rutas de los mapuches.

Fuentes relacionadas a la industria señalaron que las firmas hidrocarburíferas están muy preocupadas, pues tuvieron que frenar operaciones debido a que los bloqueos afectan el recambio de personal. Además, perjudica el abastecimiento de insumos.

"Todo el mundo habla de Vaca Muerta, donde pasa gas, petróleo, donde sacan millones y millones, donde el señor gobernador saca toda la plata de acá para arreglar todas las otras ciudades, donde hace asfalto, donde hace plantas de agua potable, donde hace gasoductos y todo, pero Añelo no tiene asfalto, no tiene agua potable, no tenemos nada", remarcó uno de los manifestantes a una radio local, AM Cumbre.