Macri: "Croacia es el mejor equipo del Mundial" El ex presidente Macri dijo que "ser tildado de mufa le resbala" y que "están mal de la cabeza". Además, aseguró que no cree en las cábalas. 12 de diciembre 2022 · 09:13hs

Mauricio Macri brindó una entrevista radial donde habló de fútbol

El ex presidente Mauricio Macri habló de quienes lo acusan de influir negativamente con su presencia en el Mundial de Qatar y lo atribuyó a los ataques de sectores kirchneristas. "Lo tomo con que están definitivamente mal de la cabeza. A mí me resbala porque gané 17 campeonatos con Boca, y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", retrucó en una entrevista radial. Además, aseguró que Croacia es el mejor equipo del Mundial.

El ex mandatario estuvo en los palcos de los estadios de Doha y presenció distintos partidos del Mundial Qatar 2022 en su rol de titular de la Fundación FIFA. "No creo en las cábalas. Creo que esto es mucho más grave, es algo más profundo, del populismo, que generar la ignominia de alguien que piensa distinto. Que me tilden de mufa, me resbala, no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto", argumentó.

Entre elogios al capitán Lionel Messi, Macri pidió disfrutar la Copa del Mundo y se refirió a Croacia, el seleccionado que deberá enfrentar la Argentina este martes a las 16 por los cuartos de final. “Es el mejor equipo del Mundial”, aseveró sin titubear. “No tienen a Messi, a [Kylian] Mbappé, pero todos juegan la pelota, no la regalan nunca, si van arriba siguen pasando la pelota, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros, le pasó a Brasil con Croacia mismo. Todos sabemos la teoría de que la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota”, justificó. >> Leer más: Qatar 2022: juntan firmas para que Macri no vaya más a ver a Argentina por "mufa" Sobre las versiones que lo asociación a "la mala suerte", Macri consideró que esta situación en un punto le parece grave. “Hace a algo más profundo propio del populismo, generar ignominia sobre aquel que piensa distinto. La Unesco habla de lo que sufren el bullying los chicos y ellos quieren agraviar y descalificar al que piensa distinto con cualquier argumento”, planteó Macri en diálogo con Radio Rivadavia. “A mí no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kircherismo desde 2003 para acá, estoy curtido. Pero es grave porque esto hace a todo aquel que piensa distinto, hace que la gente no se anime a expresar lo que piensa”, indicó en esa misma línea el líder opositor, quien dijo creer en una sociedad donde “cada uno exprese lo que siente libremente”. Por último, se refirió al clima en Qatar: "La figura del Mundial es la hinchada argentina, seguida de cerca por Marruecos, es la atracción no solo dentro del campo del juego. La fiesta es el día antes y continúa después del partido, turistas de todo el mundo nos van a ver".