Qatar 2022: juntan firmas para que Macri no vaya más a ver a Argentina por "mufa"

La solicitada fue lanzada en redes sociales y ya había superado las 600 firmas con el correr de la tarde. El ex presidente tiene un cargo en Fifa.

El ex presidente Mauricio Macri estuvo en el palco oficial viendo el debut de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

La decepción de los hinchas argentinos motivó al lanzamiendo de una insólita petición para que el ex presidente Mauricio Macri no vaya más a ver la selección argentina. Al parecer, al ex mandatario lo tildan de "mufa" y es por eso que lanzaron la solicitada en Change.org.