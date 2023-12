Lo más buscado en Google 2023: políticos, deportes y artistas internacionales

Copia de image (13) 3.jpg El presidente electo, Javier Milei, fue el político más buscado en Google

Siguiendo con la temática eleccionaria, hay una sección dedicada exclusivamente a figuras políticas. El más buscado es el nuevo presidente, Javier Milei, y lo sigue el ex funcionario Martin Insaurralde, cuyo número de búsquedas aumentó a principios de octubre, cuando se destapó el escándalo de corrupción. El tercer lugar le pertenece al ex ministro de Economía Sergio Massa, y el cuarto y quinto lugar es ocupado por los ex candidatos a presidente Patricia Bullrich y Juan Schiaretti, respectivamente. En el décimo lugar figura el nombre de Myriam Bregman, la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores.