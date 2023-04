Le amputaron las piernas a un jubilado y desde la clínica le pidieron a la hija que se las lleve

Hay situaciones que además de enmarcarse en lo injusto se emparentan con lo absurdo. Como la que debió atravesar una familia del partido bonaerense de San Pedro, la que no solamente debió sufrir el fallecimiento de un jubilado, de 74 años, tras cuatro meses de padecimiento, sino que también recibió un llamado de la clínica en la que procedieron a amputarle las piernas para que concurran a retirarlas porque no tenían contemplada la deposición de residuos patogénicos.

Silva murió este domingo como consecuencia de una trombosis aguda de la aorta. Pero lo más patético fue lo que debió soportar la familia antes de la pérdida de su padre, porque una de las hijas de José Silva recibió un llamado desde la clínica San Nicolás, adonde había sido trasladado de urgencia, para pedirle que fuera a retirar las extremidades de su padre porque no contaban con el servicio de deposición de residuos patogénicos.

El 28 de marzo, dos semanas después de que el hombre fuera sometido a la cirugía y dado de alta, “me llaman desde la administración de la clínica y me dicen que debía ir a buscar las piernas porque ellos no tenían cómo desecharlas y pretendían que me hiciera cargo”, recordó Liliana, una de las hijas de Silva.