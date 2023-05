Las inundaciones en el norte de Italia ya causaron más de 36 mil evacuados

Las inundaciones que devastan la región italiana de Emilia-Romaña no dejan de empeorar, mientras sigue lloviendo sobre la zona. un centenar de municipios en emergencia y la cifra de refugiados que en solo 24 horas subió de 15 mil a 36 mil. Estas miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y encontrar alojamiento con amigos y familiares o en centros de acogida, generalmente escuelas o gimnasios. Más de medio centenar de carreteras están no solo inundadas sino destruidas por los deslizamientos de tierra. Un ciclón que permanece sobre la región desde el inicio de la semana causa el desastre. La tierra está saturada de agua y no puede absorber la lluvia que sigue cayendo. La zona de desastre se extiende desde Boloña hasta la costa del mar Adriático.