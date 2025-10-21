La Capital | Información General | Inteligencia Artificial

Las cinco carreras universitarias que la Inteligencia Artificial no va a reemplazar, según expertos

ChatGPT y Gemini identifican las profesiones que seguirán siendo esenciales en un mundo dominado por la automatización y la tecnología

21 de octubre 2025 · 14:26hs
Algunas profesiones serán automatizadas en el futuro

Algunas profesiones serán automatizadas en el futuro

La inteligencia artificial se desarrolla con fuerza y transforma la manera en que las personas trabajan, estudian y se comunican. Su impacto ya redefine sectores completos, pero los expertos aseguran que hay profesiones que la IA no podrá reemplazar. En ellas, la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico siguen siendo indispensables.

Según un informe elaborado por ChatGPT y Gemini, existen cinco carreras que resisten la automatización y que incluso se fortalecen con el uso de nuevas herramientas digitales. “No hay carreras incorrectas, pero algunas perdieron demanda laboral o tienen menos oportunidades”, explica el modelo de IA. También destaca que toda formación puede conservar su valor si se complementa con habilidades digitales, empresariales o con idiomas.

>> Leer más: Los destinos que más felicidad generan, según la inteligencia artificial

Las cinco profesiones que conservarán su valor en la era de la IA

Medicina

La inteligencia artificial puede asistir en diagnósticos y análisis clínicos, pero la empatía y la confianza del paciente continúan siendo insustituibles. Los profesionales de la salud deberán incorporar la tecnología como aliada sin perder el contacto humano.

Psicología

Ningún algoritmo puede reemplazar la contención, la escucha y la comprensión del contexto personal que brinda una persona. En un mundo hiperconectado y acelerado, la salud mental gana cada vez más relevancia.

Educación

Enseñar significa formar pensamiento crítico y guiar procesos de aprendizaje. Aunque la IA pueda personalizar contenidos, el docente sigue siendo clave para orientar y motivar a los estudiantes.

Construcción

A pesar del auge de la digitalización, los trabajos manuales y de precisión mantienen una demanda alta. Albañiles, electricistas, choferes y operarios siguen siendo indispensables en la economía real.

Profesiones digitales

El desarrollo tecnológico crea nuevas oportunidades laborales. Especialistas en inteligencia artificial, big data, desarrollo de software y ciberseguridad se ubican entre los perfiles más buscados por empresas y gobiernos.

Por último, la inteligencia artificial no eliminará todas las profesiones, pero sí exige una actualización constante. Los expertos recomiendan a los estudiantes y trabajadores complementar sus estudios con competencias digitales y de comunicación, para seguir siendo relevantes en un entorno laboral que cambia cada día.

Noticias relacionadas
La inflamación de los senos que se comunican con las fosas nasales es motivo de malestar general y crónico. Hay soluciones. 

Vivir con la nariz tapada: cómo tratar la sinusitis crónica

Las lluvias seguirán este sábado en Rosario

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

Es utilizado para regular los niveles de ansiedad producidos en exceso por el cortisol

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

El choque se registró en el kilómetro 73 de la ruta Panamericana.

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Ver comentarios

Las más leídas

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Lo último

Elecciones legislativas: a poco del cierre, ya votó el 54% del padrón en Santa Fe

Elecciones legislativas: a poco del cierre, ya votó el 54% del padrón en Santa Fe

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Agustín Pellegrini: Es un domingo para hacer historia

Agustín Pellegrini: "Es un domingo para hacer historia"

Elecciones legislativas: a poco del cierre, ya votó el 54% del padrón en Santa Fe

Las cifras, hacia las 16, marcan que poco más de la mitad de los santafesinos habilitados para votar ya participaron de los comicios

Elecciones legislativas: a poco del cierre, ya votó el 54% del padrón en Santa Fe
Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: Más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más transparente, ágil y termina con las trampas"

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Caren Tepp: Hoy decimos si estamos de acuerdo con el gobierno o hay que fortalecer a la oposición
Política

Caren Tepp: "Hoy decimos si estamos de acuerdo con el gobierno o hay que fortalecer a la oposición"

Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros
Política

Scaglia: "Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros"

Agustín Pellegrini: Es un domingo para hacer historia
politica

Agustín Pellegrini: "Es un domingo para hacer historia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Ovación
Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes