La reacción de Darthés tras ser condenado por abuso sexual: "Ataque de llanto, de furia y de enojo"

En ese momento, Flor de la V dio su palabra sobre lo que estaba diciendo su compañero. "Ella hizo 9 pericias y él se negó a declarar", manifestó por Thelma Fardín. “Lo que piensan del lado de él es que no va a ir a la cárcel", continuó Záffora.

"Están conscientes y pendientes de la nueva instancia de apelación. Lo están estudiando los abogados, que son los de Brasil. Creen que viene para largo", aportó además el periodista de espectáculos.

El mensaje de Amnistía Internacional Argentina

"La Justicia de Brasil declaró la culpabilidad del actor en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Los jueces enviaron un claro mensaje de Justicia. Firme paso en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género", escribieron desde Amnistía Internacional este lunes después de que se conociera el fallo.

"La Justicia brasileña ponderó los estándares internacionales de DD.HH. que establecen la forma en la que deben investigarse los casos de violencia sexual, especialmente en lo que respecta a la valoración del testimonio de la víctima y el respeto al tiempo necesario para denunciar", sostuvieron.

A modo de cierre, remarcaron: "Dos de los tres jueces intervinientes afirmaron que hay pruebas suficientes que acreditan los hechos denunciados por la actriz. Hemos ganado una batalla importante: romper con el silencio. Esta sentencia marca un precedente histórico".

La denuncia de Thelma

El 11 de diciembre de 2018 Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas, donde hizo pública la denuncia por abuso sexual agravado que presentó contra Juan Darthés. Desde entonces, atravesó un proceso judicial con varias idas y vueltas.

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí; en el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena”, decía la actriz en aquella filmación.

“El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección; yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, narró en aquel clip que rápidamente se viralizó y de allí surgió la consigna “#Mirácomonosponemos”, por parte de todas las colegas que le brindaron apoyo.

Dos días más tarde, Darthés habló en una entrevista que le realizó Mauro Viale para defenderse públicamente de las acusaciones. “Yo estoy muerto; dos veces no me pueden matar, lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa: nunca hice eso, yo nunca violé y nunca acosé a nadie”, fue una de sus primeras frases.

Cuando el conductor le preguntó por la versión de la actriz, volvió a desmentirla: “No sé qué pasó con Thelma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, y yo la saqué de mi habitación; yo le dije ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Tenés un novio, soy un tipo grande, y fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella, pero, por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así?”