La pregunta de Valeria Sampedro que Jey Mammon no respondió: "¿Cómo salís con un chico de 16 teniendo 31?"

El presentador y mediático Jey Mammon compartió su alegría por los proyectos a futuro y señaló que la invitación al programa que conduce Juana Viale le había generado gran felicidad. Con respecto a la denuncia de abuso sexual realizada en el 2020, Mammon aclaró: " La Justicia me declaró inocente". Sin embargo, la periodista Valeria Sampedro no dudo en salir al cruce.

"Perdón, necesito intervenir. No es inocencia. Lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que puede pensar o creer cada uno. En una causa judicial alguien denuncia, en este caso Lucas denuncia en el 2020, no avanza la investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo . Ahora, ¿existió el delito? ¿no existió?", explicó Sampedro ante una mesa atenta a sus declaraciones.

"A mí se me abren un montón de preguntas, lo digo como periodista y como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima. Cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas en general no se les cree a las víctimas, es una cuestión histórica", sostuvo la periodista. En ese punto la tensión se profundizó cuando el cantante retrucó: "Se le cree a la supuesta víctima"

"La Justicia me declara inocente, preguntáselo a cualquier abogado", reforzó el conductor y prosiguió: "Ahora sí, coincido con vos. La justicia no investiga, pero la justicia me declara inocente. Que haya prescripto, ¿quiere decir sucedió o que no sucedió? No quiere decir ni que pasó ni que no pasó, coincido".

Embed - "La justicia no te declara inocente", Valeria Sampedro reaccionó ante el relato de Jey Mammon

Cuando Sampedro quiso desprenderse del caso particular de Jey Mammon para entrar en una discusión más generalizada, el cantante estableció: "Yo sí quiero hablar de mi caso, es mi vida, yo casi me mato".

La tensión en la mesa de Juana Viale se volvió todavía más densa cuando el cantante reconoció que Lucas tenía 16 años cuando se conocieron y 17 cuando empezaron a salir. "Jey, cómo salís con alguien de 17 años teniendo 31?", disparó Sampedro. Ante el señalamiento, el conductor no respondió a la pregunta y solo intentó defenderse diciendo: “¿No te parece importante poner el foco en que él dijo que tenía 14 años y lo violé cuando no es así?”.

La discusión terminó allí y el cantante tuvo su oportunidad para compartir con los invitados y la audiencia el relato de cómo transitó su vida tras la denuncia. Al mismo tiempo también señaló el afecto de quienes lo acompañaron y sostuvieron durante todo este tiempo.