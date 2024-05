Polémica por la invitación a Jey Mammon a la mesa de "Almorzando con Juana"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mesaza (@lamesazarg)

En medio del revuelo que causó el anuncio de la producción del programa de Juanita otra novedad alimentó la hoguera mediática: se filtró cuál es el anuncio bomba que el creador de "Estelita" hará en la mesa de Juana Viale, que está relacionado con la vuelta a la pantalla chica al frente de una nueva propuesta.

La encargada de anticipar la novedad fue Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre). Allí la especialista en espectáculos "Jey Mammon va a anunciar su vuelta a la televisión con un programa propio en Net TV", comenzó la periodista.

Jey Mammon está dispuesto a defender su posición

Los críticos en redes sociales reclaman que se priorice la presencia de figuras públicas con un historial impecable, especialmente en un programa de gran audiencia como "Almorzando con Juana". Muchos seguidores del programa han amenazado con no verlo si Mammón finalmente aparece en pantalla.

La andanada de críticas fue incensante: "¿Le avisaron a Mirtha Legrand que le van a sentar a un abusador de menores en la mesa? ¿Cómo lo permiten? ¿Por qué la exponen así? ¿Y si está Juana, cómo acepta estar con un abusador?"; "¿No hay alguna persona que valga la pena antes que un ped*filo?"; "No lo puedo creer. No lo voy a ver"; "Qué bueno invitar a un abusador"; "No veo más ese programa berreta".