La historia de la Difunta Correa, una virgen pagana a la que muchos le ofrecen agua

Mito, leyenda o realidad, la historia de la Difunta Correa no sólo ha trascendido en tiempo sino también en espacio, ya que muchos años después de sucedido su primer milagro su historia ha llegado a rincones alejado. La mítica santa popular -que en realidad no es santa por no haber sido aceptada por la iglesia- reúne millones de devotos cada año en su altar de Vallecito, San Juan.