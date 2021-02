La Falda: buscan a una mujer que había denunciado a su pareja por violencia de género

“Me comuniqué el jueves a la noche la ultima vez, estábamos intercambiando mensajes. Le estaba por mandar una foto y no me contestó más. Veníamos hablando y me contestaba en el momento. Después, el viernes a la mañana, me llama mi abuela a la mañana porque no respondía, el celular lo tenía apagado”, continuó.

Hacia la tarde del sábado, la Justicia y la familia pedía colaboración a la población para dar con su paradero y emprendía la búsqueda por la zona del cerro La Banderita. Mientras tanto, fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae indicaron que la mujer había denunciado por violencia de género a su actual pareja, un hombre de 34 años. Fue antes de que resolvieran irse a vivir juntos en diciembre de 2020. Sin embargo, la acusación finalmente no prosperó.

“La última persona que la vio fue su pareja. Hablé con él y dijo que se había ido de su casa para ir a trabajar y ella se había quedado durmiendo. Aparentemente su plan era ir al cerro en el día”, contó su hija. “Ella estaba súper contenta y feliz”, agregó, y puntualizó: “No creo que haya salido a caminar sin que estuviera incomunicada. Es súper precavida”.

Por estas horas, la Fiscalía investiga todas las posibilidades en torno al caso. En la zona trabajaban 25 efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y Departamental Punilla. También hay perros colaborando en el rastrillaje.

Módica mide 1,72 metro, tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón y pesa entre 60 y 65 kilos. Además, lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing y no tiene cicatrices.