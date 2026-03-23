La Capital | Información General | Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aprobó el Programa de Capacitación en el marco de la ley Yolanda

El programa tiene como objetivo garantizar la formación integral en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático

23 de marzo 2026 · 15:19hs
El programa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 27.592

El programa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 27.592, conocida como ley Yolanda. 

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe aprobó el Programa de Capacitación en el marco de la ley Yolanda, elaborado por el Centro de Capacitación Judicial y destinado a integrantes del Poder Judicial.

El programa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional N.º 27.592, conocida como ley Yolanda, cuyo objetivo es garantizar la formación integral en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en el cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

Asimismo, la provincia de Santa Fe adhirió a dicha normativa mediante la Ley Provincial N.º 14.178, designando como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

En ese contexto, el Centro de Capacitación Judicial elaboró un programa específico para el Poder Judicial, contando con la participación de profesores y expositores especializados en la temática ambiental. Conforme lo establece la normativa vigente, se dio intervención a la autoridad de aplicación, y la Secretaría correspondiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático otorgó la aprobación formal de los contenidos propuestos, a los fines de cumplimentar la capacitación obligatoria prevista por la ley.

>>Leer más: Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer

A partir de ello, la Corte consideró pertinente aprobar el programa y disponer su implementación, destacando la importancia de su materialización para todos los integrantes del Poder Judicial.

Asimismo, resolvió promover la participación progresiva de magistrados, funcionarios, y personal judicial como instancia de formación y sensibilización obligatoria. La capacitación se llevará a cabo bajo la coordinación del CCJ, en las oportunidades y con la modalidad que en cada caso se considere oportuno, integrándose el programa aprobado como parte del acta correspondiente.

Noticias relacionadas
la historia del santafesino que fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

La historia del santafesino que fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

La capital santafesina es un polo de entretenimiento, gastronomía y actividades costeras ideales para un viaje de escapada.

Santa Fe, el plan ideal para Semana Santa entre río, historia y sabores

Missing Children Argentina sigue buscando a tres santafesinos

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe

El gobierno provincial presentó en sociedad las obras para el Parque Independencia, de cara a los Juegos Suramericanos 2026

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Ver comentarios

Las más leídas

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Lo último

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

Se viene Suabia, una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

Se viene "Suabia", una obra teatral que promete calidad y emociones fuertes

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Robo de 161 vacas a un influencer rural santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

La Justicia de Villa Constitución imputó a Nicolás Coscia por haber dispuesto ilegítimamente de 161 bovinos de Bruno Riboldi, conocido como La Joya Agro. La causa investiga una maniobra con documentación de tránsito y abuso de confianza
Robo de 161 vacas a un influencer rural santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Lumilagro se apropió del manual libertario: defendió termos chinos y chicaneó por los 100 despidos
Economía

Lumilagro se apropió del manual libertario: defendió termos chinos y chicaneó por los 100 despidos

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Ovación
Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados
Ovación

Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Venta de abonos en Central para la Copa Libertadores: algunos hinchas serán reubicados

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

La Ciudad
En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

La maestra de Rosario que buscó a su padre desaparecido: La verdad siempre trae la posibilidad de sanar

La maestra de Rosario que buscó a su padre desaparecido: "La verdad siempre trae la posibilidad de sanar"

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: Se mudó a Madrid para estar cerca de él
Zoom

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"

Falleció la Abuela Lalala, la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022
Ovación

Falleció la "Abuela Lalala", la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá
Información General

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales
La Ciudad

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía
Política

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Por Alvaro Torriglia
Economía

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium
La Ciudad

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud
Salud

El poder terapéutico de la risa: un gesto que transforma la salud

Qué dice el gurú rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500
Economía

Qué dice el "gurú" rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Policiales

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera
Policiales

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera