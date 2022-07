Ivana Trump: la policía investiga su muerte

La ex esposa del magnate apareció muerta en su mansión de Nueva York el jueves. Aún no se determinó la causa del deceso

La muerte de Ivana Trump , primera esposa de Donald Trump fallecida el jueves en su mansión de Nueva York a los 73 años, es investigada por la policía. Los detectives de Nueva York investigan si Ivana Trump cayó por las escaleras antes de morir, según The New York Times y el New York Post. Según los paramédicos la mujer habría sufrido un infarto , pero el médico forense aún no determinó la causa oficial de su muerte.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está investigando si Ivana se cayó por las escaleras de su casa , ubicada en el número 10 de East 64th Street del Upper East Side, informó The New York Times, citando a dos funcionarios policiales que trabajan en el caso.

>> Leer más: Murió a los 73 años la primera esposa de Trump

El tabloide popular The New York Post agrega detalles recabados del círculo de amistades de la dama. Ivana "estaba en tan mala forma física con una cadera enferma hace dos semanas que ni siquiera pudo salir de su casa para un viaje" al vecino balneario de los Hamptons, dijo un amigo cercano al Post. "Le pasaba algo con la cadera, no podía caminar", dijo Zach Erdem, propietario del local de Southampton 75 Main, uno de los favoritos de Ivana Trump, que tenía previsto visitar a principios de este mes. "Iba a venir hace dos semanas, pero se sentía mal. Dijo que no se sentía bien", recordó Erdem. "Dijo que le dolía la pierna. No podía salir de su casa".

Ivana Trump fue encontrada muerta el jueves al pie de la escalera de su casa del Upper East Side en Manhattan. La Oficina del Médico Forense de la ciudad aún no ha determinado la causa de la muerte, pero fuentes policiales han dicho que podría haber sufrido un paro cardíaco, lo que la llevó a caer por las escaleras o a desplomarse en el suelo donde fue encontrada. El citado comerciante Erdem, dijo que en el momento en que habló con su amiga de toda la vida -una ex modelo y empresaria checa famosa por estar casada con Donald Trump durante 15 años- la instó a ir al médico.