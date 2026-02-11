¿Qué me pongo? Las tres apps que permiten digitalizar el armario y crear nuevos outfits

A través del uso de la inteligencia artificial, las aplicaciones permiten crear un “armario digital”. Cómo usarlas y qué funciones distintivas ofrecen

“No tengo qué ponerme”, es una frase común, tanto en mujeres como en hombres. Aunque se posea una gran cantidad de ropa, muchas veces la vestimenta está desorganizada, se pierde en el armario y hasta a veces su existencia es olvidada en el fondo del cajón. Para resolver este problema tan recurrente, llegaron apps que proponen digitalizar el ropero, para siempre tener prendas de vestir, calzado y accesorios a mano, e incluso crear “outfits” nuevos.

Lo interesante es que las apps, a través de la inteligencia artificial, permiten sacar fotos a todas las prendas, borrarles el fondo, y tenerlas siempre a mano, en una especie de “armario digital” . Esto permite crear nuevas combinaciones de outfits, pero también poner en valor la ropa que a veces se pierde en el armario . Además, podría servir para ahorrar tiempo en mañanas ajetreadas, donde cuesta encontrar ropa antes de ir a trabajar.

Así es, al mejor estilo “Clueless” , la película adolescente de los noventa que sigue vigente al día de hoy, tres aplicaciones (Acloset, Wheering y Mi Armario) permiten armar looks desde la comodidad del smartphone, tal como Alice Silverstone con su famoso armario tecnológico.

Acloset es una aplicación de descarga gratuita que permite crear un armario digital. Está disponible en iOS y en Android. Para usarla, hay que sacarle fotos a las prendas y cargarlas a la app, un proceso que puede llevar un tiempo, pero que luego permitirá usar todas las funciones de Acloset.

Cuenta con un organizador de ropa a base de inteligencia artificial, que además de borrar el fondo de las fotos de las prendas, crea combinaciones y outfits para distintas ocasiones.

acloset

Un punto distintivo de la app es que es que analiza la ropa que se le cargue, y forma preferencias de estilo. En ese sentido, la herramienta mágica de IA sugiere estilos potenciales se podrían probar con la ropa disponible. Y además la app vincula las condiciones del tiempo en donde el usuario está a la hora de proponer atuendos.

Whering

Whering también es una app gratuita para iOS y Android, pero cuenta con funciones de pago opcionales. Con esta aplicación, se pueden digitalizar todas las prendas: ropa, accesorios y zapatos. Al igual que en Acloset, para usarla hay que sacarle una foto a las prendas y accesorios y la herramienta elimina el fondo automáticamente.

Algo interesante es que Wheering etiqueta la prenda oa accesorio por marca, color y temporada y lo almacena en el armario digital. Este archivo permite crear outfits de manera fácil e intuitiva.

wheering

Otra característica muy útil es que Wheering lleva un conteo de la utilización de las prendas, lo que permite ver cuáles son las más elegidas y usadas, y cuáles, en cambio, quedan olvidadas en el fondo del ropero.

Mi Armario

Con un funcionamiento similar al de Wheering y Acloset, Mi Armario permite clasificar las prendas en más de 30 categorías. Además, se pueden incluír notas para cada una de ellas, armar outfits y guardarlos para el futuro.

mi armario

También es de descarga gratuita y pueden conseguirse en los playstore tanto de iOS como de Android.