La Capital | Información General | canasta básica

Canasta Básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio

Se vuelven a registrar aumentos en los ingresos que deben alcanzar las familias para no caer bajo la línea de la pobreza. Los rubros que más aumentaron este mes

14 de agosto 2025 · 14:23hs
Los montos que una familia necesita para cubrir la Canasta Básica Total y la Alimentaria subieron una vez más en el mes de julio

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

Los montos que una familia necesita para cubrir la Canasta Básica Total y la Alimentaria subieron una vez más en el mes de julio

Tras la publicación del dato de inflación de julio, que fue del 1,9%, se conoció el monto de la Canasta Básica Total (CBT) para el mismo mes. En ese sentido, la CBT acumula un incremento del 27,6% en los últimos 12 meses.

En cuanto a los últimos siete meses de 2025, la suba registrada es del 12,2%. Con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento interanual de la tasa de inflación se ubicó en el 17,3 %.

¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en el mes de julio?

De acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), la Canasta Básica Total para el mes de julio fue de $1.149.353 para una familia "tipo", compuesta por dos adultos y dos niños. Este es el monto que necesita un grupo familiar para no caer bajo la línea de la pobreza.

Si se piensa en un hogar de tres habitantes, de dos adultos y un niño, el monto de la CBT fue de $915.019. Por otro lado, una familia de 5, compuesta por dos padres con tres hijos, la Canasta Básica fue de $1.208.866.

>> Leer más: La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Vale recordar que la Canasta Básica Total amplía la Canasta Básica Alimentaria (CBA), al considerar bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros.

Con respecto a la CBA, medición que define los ingresos que se deben superar para no ser indigente, alcanzó la cifra de $515.40 para una familia "tipo". El aumento también fue de 1,9%.

Los rubros que más aumentaron en julio

De acuerdo a lo presentado por Indec, el sector que más aumentó es el de Recreación y Cultura, con un incremento del 4,8%, lo que podría relacionarse con las vacaciones de invierno. El Transporte marcó una suba del 2,8%, el mismo aumento se registró en Hoteles y Restaurante.

En el ranking de incrementos de precio, sigue la categoría de Comunicación con 2,3% y Bienes y Servicios Varios con 2,1%. Por otro lado, Educación tuvo una suba del 1,9%, mismo aumento tuvo el rubro de Alimentos y Bebidas.

En contraposición, según los datos presentados por Indec, el rubro de Prendas de Vestir y Calzado retrocedió un 0,9%.

Noticias relacionadas
El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

El ganador del Quini 6 de este miércoles se llevó un premio de $209 millones de pesos 

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de hamas

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

el quini 6 tuvo un solo ganador en el siempre sale: se lleva $209 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Lo último

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: Mi abuelo estaría orgulloso

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: "Mi abuelo estaría orgulloso"

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Será el próximo 13 y 14 de septiembre. En un principio la habían suspendido argumentando que la provincia “no podía garantizar el operativo de seguridad”

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Ovación
Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior
Ovación

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Carlos Quintana: Miramos de reojo a Newells, pero estamos enfocados en Riestra

Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

La Ciudad
Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana