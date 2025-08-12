La Capital | Información General | península ibérica

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

En España murieron dos personas alcanzadas por las llamas. En Portugal más de 1.700 bomberos intentaban controlar el fuego

12 de agosto 2025 · 19:36hs
El incendio en Carcastillo

El incendio en Carcastillo, en el norte de España.

Decenas de incendios forestales fuera de control tienen en alerta a la península ibérica, con grandes focos en la provincia española de Ourense, la Comunidad de Madrid y en León, que esta semana provocaron dos muertes.

En Portugal, más de 1.700 bomberos intentaban controlar los incendios en Trancoso, Covilhã, Vila Real y Tabuaço.

En la noche de este martes falleció un voluntario en Molezuelas de la Carballeda, en el foco ígneo que afecta a las provincias de Zamora y León. En tanto, el incendio de Yeres, también en la provincia de León, quemó por completo el espacio natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En Ourense, dos bomberos resultaron heridos al sufrir quemaduras en el incendio del municipio de Oímbra, mientras que las llamas en Chandrexa de Queixa calcinó 3.000 hectáreas.

El lunes había muerto otra persona en Tres Cantos (Madrid) al resultar con quemaduras en el 98 por ciento del cuerpo.

En Tarifa y todo el extremo sur de la península, en la región de Andalucía, hay centenares de evacuados de manera preventiva.

El Ministerio del Interior decretó la fase de preemergencia, en situación operativa 1.

Cuatro focos en Portugal

Mientras tanto, Portugal tiene al menos cuatro focos activos que no han sido controlados. En Trancoso había unos 700 bomberos trabajando, y en Covilhã hay más de 500 operarios.

En tanto, en Vila Real se reavivó este lunes el incendio que ya lleva diez días activo, mientras que en Tabuaço las llamas eran combatidas por 215 bomberos.

Fentanilo contaminado. Ya son 90 las víctimas fatales en Argentina 

Nuevas víctimas fatales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma otros siete casos

El Consulado de España continúa otorgando turnos para el trámite de ciudadanía española. La Ley de Nietos perderá vigencia desde el 22 de octubre.

Ciudadanía española: qué documentación se necesita para comenzar el trámite y hasta cuándo hay tiempo

En el último tiempo, se habilitó la compra y venta de dólares a través de las diferentes billeteras virtuales

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Los Vouchers Educativos forman parte de un programa del ministerio de Capital Humano

Vouchers Educativos: paso a paso, cómo hacer el reclamo si fue rechazada la inscripción

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Dante Pagani, en octavos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Dante Pagani, en octavos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado del corazón en el Garrahan

El adolescente de 16 años estaba primero en la lista de pacientes en espera de este órgano y este martes familiares confirmaron su intervención

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado del corazón en el Garrahan
Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del Aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del Aeropuerto de Rosario

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

