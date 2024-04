Google presentó una aplicación para encontrar dispositivos móviles incluso apagados

>> Leer más: Google suspende la generación de imágenes por inteligencia artificial por sesgos racistas

“La red Find My Device se creó con la privacidad del usuario como una prioridad clave”, explicaron desde Google y agregaron que la compañía nunca tendrá acceso a los datos de los usuarios debido a que estarán encriptados.

En tanto, existirán alertas de rastreo, por lo que los móviles notificarán cuando se detecte el movimiento junto a un dispositivo de rastreo desconocido. De esta manera, el usuario tomará conocimiento rápidamente si alguien ajeno lo ha colocado para obtener acceso a su localización. A su vez, se podrá ubicar en el mapa y cuenta con la posibilidad de hacerlo sonar para detectarlo al instante.

Embed - How to locate your belongings with Google's Find My Device