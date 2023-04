Facebook acordó pagar u$S725 millones por filtrar datos privados de sus usuarios

La demanda, que buscaba ser certificada como "demanda colectiva" y representaba a los usuarios de Facebook, afirma que la violación de la privacidad demuestra que Facebook es un "corredor de datos y una empresa de vigilancia", además de una red social.

image.png En abril de 2018, Zuckerberg fue interrogado en el Senado por el escándalo de Cambridge Analytica.

Las dos partes llegaron a un acuerdo de conciliación temporal en agosto , solo unas semanas antes de la fecha límite del 20 de septiembre para que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y su directora de operaciones desde hace mucho tiempo, Sheryl Sandberg, presentaran sus declaraciones.

La compañía con sede en California dijo en un comunicado el viernes que buscó un acuerdo porque era lo mejor para su comunidad y accionistas. “Durante los últimos tres años, renovamos nuestro enfoque de la privacidad e implementamos un programa integral de privacidad”, dijo la portavoz Dina El-Kassaby Luce. “Esperamos continuar construyendo servicios que la gente ame y en los que confíe con la privacidad a la vanguardia”.

Pero ahora cualquier persona en los EEUU que haya tenido una cuenta de Facebook desde el 24 de mayo de 2007, puede exigir su parte del acuerdo por U$S 725 millones que Meta acordó pagar .

No está claro cuánto dinero recibirán los usuarios individuales. Cuanto mayor sea el número de personas que presenten reclamos válidos, menor será cada pago ya que el dinero debe dividirse entre ellos.

Para solicitar el acuerdo, los usuarios pueden completar un formulario y enviarlo en línea, o imprimirlo y enviarlo por correo.

Disculpas por la TV

Esta semana, Mark Zuckerberg se disculpó en televisión por este “gran abuso de confianza”, admitió errores y describió pasos para proteger los datos de los usuarios a la luz del escándalo. “Lamento mucho que haya sucedido”, dijo Zuckerberg sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Facebook tiene la “responsabilidad” de proteger los datos de sus usuarios, dijo en una entrevista con CNN. Si falla, dijo, “no merecemos tener la oportunidad de servir a la gente”.

Las acciones de Facebook han caído un 8 por ciento desde 2018, recortando alrededor de $ 46 mil millones del valor de mercado de la compañía, desde que se publicaron las revelaciones.

En la entrevista de CNN, Zuckerberg ofreció respuestas equívocas y cuidadosas. Dijo, por ejemplo, que estaría “feliz” de testificar ante el Congreso, pero solo si era “lo correcto”. Continuó señalando que otros ejecutivos de Facebook podrían ser testigos más apropiados.

De manera similar, el jefe de Facebook pareció en un momento favorecer la regulación para Facebook y otros gigantes de Internet, al menos el tipo de reglas "correctas", dijo, como las que requieren que la publicidades políticas online revelen quién las pagó. Sin embargo, Zuckerberg evitó respaldar un proyecto de ley que incluiría tales reglas y, en cambio, habló sobre los esfuerzos voluntarios de Facebook en ese frente. Incluso antes de que estallara el escándalo, Facebook ya había tomado las medidas más importantes para evitar que se repita, dijo Zuckerberg. Por ejemplo, en 2014, redujo el acceso de aplicaciones externas a los datos de los usuarios. Sin embargo, algunas de las medidas no entraron en vigor hasta un año después, lo que permitió a Cambridge acceder a los datos.

En su Facebook, Zuckerberg dijo que prohibirá a los desarrolladores que no acepten una auditoría. El desarrollador de una aplicación ya no tendrá acceso a los datos de las personas que no hayan usado esa aplicación en tres meses. Los datos también se limitarán generalmente a nombres de usuario, fotos de perfil y correo electrónico, a menos que el desarrollador firme un contrato con Facebook y obtenga la aprobación del usuario.

La compañía dijo que estaba "construyendo una manera" para que los usuarios supieran si Cambridge Analytica accedió a sus datos a través d e una aplicación de perfiles psicológicos que creó el investigador Aleksandr Kogan y en la que pagó a unas 270.000 personas para que participaran. Chris Wylie, un cofundador de Cambridge que se fue en 2014, dijo que uno de los objetivos de la empresa era influir en las percepciones de las personas inyectando contenido, algunos engañosos o falsos. Cambridge echa la culpa a Kogan, a quien describió como un contratista. Kogan se describió a sí mismo como un chivo expiatorio. Kogan, un investigador de psicología de la Universidad de Cambridge, le dijo a la BBC que tanto Facebook como Cambridge Analytica han tratado de culparlo, a pesar de que la firma le aseguró que todo lo que hizo fue legal. “Uno de los grandes errores que cometí aquí fue que no hice suficientes preguntas”, dijo. “Nunca había hecho un proyecto comercial. Realmente no tenía ninguna razón para dudar de su sinceridad. Eso es ciertamente algo de lo que me arrepiento mucho ahora”. Dijo que la empresa pagó unos 800.000 dólares por el trabajo, pero fueron para los participantes voluntarios de la encuesta.“Mi motivación era obtener un conjunto de datos sobre el que pudiera investigar”, dijo. “Nunca me he beneficiado de esto de ninguna manera personalmente”.