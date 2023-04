Entró a robar en una cafetería y el dueño terminó ofreciéndole trabajo

El chico se llama Martín González, tiene 15 años, vive en la localidad bonaerense de José C. Paz con su papá y tres hermanos: Lucas de 17, Facundo de 20 y Walter de 22. Martín es menor de edad y no podía aceptar el empleo, que finalmente tomó su hermano Lucas, que en junio cumple 18 años y además va a ser papá. “Mi novia está de cinco meses, hoy a la tarde me entero si va a ser nene o nena. A las cinco y diez tiene turno pero me dijo que hasta que no llegue no me va a decir nada”, contó Lucas.

El chico contó que estuvo trabajando "como tres semanas en una construcción. Al dueño no lo veíamos y nos transfería la plata, hasta que un día no nos quiso pagar más, nos quedó debiendo y, al quedarme otra vez sin trabajo, me puse a vender medias en la calle”.

Este jueves comenzó a trabajar de bachero en la confitería Dalchemist. "Estoy muy agradecido a Martín por la ayuda que me está dando a mi y a mi familia, más ahora que voy a ser papá”, indicó.

Lucas dejó la escuela en tercer año del secundario, durante la pandemia y tras la separación de sus padres, pero ahora dijo que va a volver a estudiar a través del Plan Fines. El joven Martín también va a retomar las clases: “Ayer fue el director de la escuela 29 a mi casa y voy a volver a estudiar la secundaria”, contó.

Martín se mostró arrepentido por haber robado un teléfono: “Yo sé que no está bien lo que hice pero necesitaba plata para llevar un plato de comida a mi familia”.

“Le estoy muy agradecido a Martín por todo. Yo le pedí que me perdone por lo que había hecho y él me ofreció laburo, así que al otro día vine a agradecerle y me recibieron con café y algo para comer”, concluyó.