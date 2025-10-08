Encontraron los cuerpos de una madre y su hija calcinados e investigan un doble femicidio

Fue tras un incendio en una vivienda, aunque vecinos aseguraron que se escucharon detonaciones de un arma de fuego. Tenían 52 y 25 años

Mariana Bustos, de 25 años, y su madre Adriana Velázquez, de 52, fueron encontradas calcinadas en la vivienda que compartían.

Los cuerpos calcinados de una mujer y su hija fueron hallados en la madrugada de este miércoles tras el incendio de una vivienda en Bahía Blanca . Los investigadores trataban de determinar lo que ocurrió debido a que algunos vecinos dijeron escuchar detonaciones similares a un arma de fuego , por lo que no se descarta un doble femicidio .

El hecho, investigado por el fiscal Jorge Viego, ocurrió en una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la localidad del sur bonaerense. Las primeras actuaciones se dieron luego de un llamado al servicio de emergencias en el que se alertó sobre un incendio registrado en ese sector del barrio Thompson.

Al lugar acudieron integrantes de Defensa Civil de la Municipalidad de Bahía Blanca, personal del cuartel de Bomberos junto con integrantes del Comando de Patrullas y de la Comisaría 1º. Hasta ese momento, los vecinos intentaron ingresar a la vivienda pero no pudieron por la cantidad de humo que salía del inmueble.

Los bomberos pudieron ingresar al domicilio y tras un intenso trabajo, hallaron en una de las habitaciones los cuerpos de las dos mujeres, identificadas como Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos, de 25.

Detonaciones

Tras el incendio, personal policial relevó testimonios de vecinos de la zona. Algunos de ellos afirmaron haber escuchado detonaciones similares a los de un arma de fuego durante la noche y otros vieron a una persona que salía de la casa a bordo de una motocicleta.

El fiscal Viego ordenó preservar el lugar con el fin que trabajen integrantes de la Policía Científica y de Bomberos para determinar las causales del incendio y qué es lo que pudo pasar en el lugar.

Los cuerpos de las dos mujeres serán sometidos a respectivas autopsias para determinar las causas de muerte. Voceros consultados y citados por la agencia Noticias Argentinas señalaron que, hasta ahora, la causa está caratulada como averiguación de causales de muerte.

Líneas investigativas

Velázquez había enviudado hacía dos años, trabajaba como personal de limpieza de viviendas y compartían la casa junto con su hija quien se dedicaba a la venta de viandas de comida.

En el marco de la causa también los investigadores analizaban las relaciones que tenía la mujer y su hija con terceras personas, con allegados y hasta con el entorno para tratar de determinar entre otras hipótesis lo que pudo haber sucedido.

>> Leer más: El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Respecto a las pericias, los bomberos tratarán de determinar las causas del incendio como asi también las autopsias que se le practicarán a los cuerpos.

“Estamos trabajando todas las líneas investigativas, todas las hipótesis, desde la peor, para poder determinar con certeza qué fue lo que pasó. Hay comentarios y versiones, pero no podemos aventurarnos sin una constatación real”, afirmó el delegado del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero.