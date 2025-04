Empleadas domésticas y niñeras: cuánto se cobra por hora en abril

Supervisor/a:

Con retiro: $3.454 por hora / $430.878 mensuales.

Sin retiro: $3.783 por hora / $479.950 mensuales.

Personal de tareas específicas:

Con retiro: $3.270 por hora / $400.310 mensuales.

Sin retiro: $3.585 por hora / $445.613 mensuales.

Caseros:

$3.089 por hora / $390.567 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensuales.

Sin retiro: $3.454 por hora / $435.246 mensuales.

Personal para tareas generales:

Con retiro: $2.863 por hora / $351.223 mensuales.

Sin retiro: $3.089 por hora / $390.567 mensuales.

¿Cómo cobran las empleadas domésticas el 3 de abril?

El 3 de abril fue el Día de las empleadas domésticas y se lo considera día no laborable.

Cabe aclarar que no es lo mismo un día no laborable que un feriado nacional. Si se trata de un día no laborable, queda en manos del empleador decidir si se da o no el asueto. En caso de convocar a la empleada, estas percibirán el salario simple.

De esta forma, si el 3 abril la empleada domestica no trabajó, la misma debe recibir su salario habitual, sin descuentos. En cambio, si según la decisión de su empleador, la empelada tuvo que trabajar, el mismo debe pagarle el doble de su salario diario, ya que se aplica un recargo del 100%.

¿Cómo cobran las empleadas domésticas los feriados?

En el caso de que el empleado sea obligado a trabajar en un feriado nacional el empleador deberá pagar el doble por esa jornada.

Es decir que en los días feriados nacionales las empleadas domésticas percibirán el salario normalmente sin ir a trabajar. Ahora bien, en caso de que alguno de los dos feriados de abril la empleada haya trabajado, el empleador le debe recompensar con un 100 % más de la remuneración habitual. Para los empleadas domésticas que cobran por hora rige la misma ley.