Empleadas domésticas no registradas: cómo hacer el trámite ante Arca

Que una empleada doméstica no esté registrada significa que su vínculo laboral con el empleador no esta formalizado ante organismos como Arca . Esto, tiene como consecuencia que la trabajadora no pueda acceder a derechos laborales básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias por enfermedad o maternidad, vacaciones pagas, aguinaldo o indemnización en caso de despido. Además, queda desprotegida frente a accidentes laborales.

Según datos de Ecofeminita, la Asociación Civil Economía Feminista, el 78,4% de las trabajadoras del sector no recibe descuentos jubilatorios, el 78% carece de obra social., el 72,6% no tiene vacaciones pagas, 74,7% no percibe salario si se enferma y el 71,4% no cobra aguinaldo.