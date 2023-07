Elon Musk lanzó un atrevido desafío a Mark Zukerberg y lo invitó a bajarse el pantalón

La pelea entre Elon Musk y Mark Zukerberg no da tregua , y sí, es una pelea, no una sana competencia, como uno imagina debería ser entre dos pesos pesados de la industria de la tecnología. La tensión entre el dueño de Tesla, Space X y Twitter subió después de que el cerebro detrás de Facebook e Instagram, lanzara Threds, la red social copia de Twitter que llegó a 100 millones de usuarios en tan solo 5 días .

Frente al suceso instantáneo de Threads, Musk volvió a la carga: "Estoy seguro de que la Tierra no puede esperar a estar exclusivamente bajo el control de Zuck sin otras opciones". Indignado porque la nueva red social que lanzó Meta es igual a Twitter, no dudó en tildar de "cornudo" a su rival: "Zuck is a cuck", posteó en Twitter, y fue más allá: retó al dueño de Facebook a medir sus miembros viriles.