El truco para alargar la vida de la batería del celular

Una periodista especializada en productos Apple probó un método que le permitió preservar la salud de la batería considerablemente. En qué consiste y cómo aplicarlo

El truco permite cuidar la salud de la batería y evitar que el calor de las cargas dañe su capacidad

Uno de los grandes problemas que empiezan a presentar los celulares después de un tiempo de uso es el desgaste de la batería , una problemática que se hace sentir especialmente en los dispositivos Apple . Con el paso del tiempo, la batería empieza a durar menos y su capacidad de carga también se reduce. Pero recientemente, una periodista compartió un truco que puede ayudar a evitar esta situación.

Juli Clover, periodista especializada en productos de Apple, ha encontrado la forma de reducir los daños en la batería del celular. El truco fue publicado en MacRumors y lo mejor es que no requiere invertir en productos ni conseguir aplicaciones externas.

La táctica la puso a prueba en tres dispositivos de tres generaciones consecutivas: un iPhone 17 Pro Max , un iPhone 16 Pro Max y un iPhone 15 Pro Max . En todos ellos la degradación de la batería fue mínima.

El truco para mejorar la batería está en el límite de carga

Tal como explicó Clover, el truco consiste en limitar la carga máxima del teléfono al 80% y no dejarlo llegar al 100%. Los teléfonos Apple presentan la función de límite de carga, que básicamente pausa la carga y evita que el teléfono siga absorbiendo energía una vez que la batería llega a determinado porcentaje, que está configurado en 80%.

Con este ajuste, la idea es que el celular no llegue siempre al 100% de carga, ya que al frenar la carga en el 80% se reduce el estrés químico sobre sus componentes internos. Es que cuando la batería permanece de forma constante en sus niveles máximos, se acelera el desgaste químico de las celdas de ion-litio.

Activar esta función es clave para mantener la batería dentro de los límites sanos de carga. Al mismo tiempo, Clover también evitó que la carga de la batería bajara del 20%. Esta práctica complementó el efecto del tope máximo. En resumen: la idea es que la carga no baje del 20% ni sobrepase el 80%.

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Los resultados después de limitar la carga

La prueba de que limitar la carga de la batería tiene un impacto positivo en la salud de la misma está respaldada por los números que obtuvo Clover. El iPhone 17 Pro Max llegó al año de uso con un 97% de capacidad máxima y 277 ciclos de carga y se convirtió en la mejor marca registrada. Cabe destacar que en ese modelo la compañía incorporó una carcasa de aluminio y refrigeración por cámara de vapor, lo que reduce el tiempo que el dispositivo pasa caliente, que es una de las razones por las cual se desgasta la batería.

Por su parte, el iPhone 16 Pro Max y el iPhone 15 Pro Max llegaron al 94% de capacidad después de un año. Si se observan los resultados a largo plazo, la mejora es incluso más notoria. El iPhone 15 Pro Max conserva un 88% de capacidad de batería después de tres años y 369 ciclos de carga, mientras que el iPhone 16 Pro Max mantiene un 93% tras 2 años y 343 ciclos.

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También funciona en Android

Si bien la periodista probó esta táctica con celulares de Apple, lo cierto es que las baterías funcionan del mismo modo en los distintos celulares. Con el tiempo, las reacciones químicas que se producen en cada ciclo de carga reducen la capacidad total del componente para retener energía, y el calor también acelera el proceso.

Por esto, no dejar que la batería llegue al 100% no es una táctica que solo los usuarios de Apple pueden implementar, y de hecho algunos celulares Android incorporan funciones similares que limitan el porcentaje de carga o ralentizan el proceso de carga cuando la batería está llegando al máximo.

La premisa es la misma: al evitar que el dispositivo pase mucho tiempo con el 100% de carga, se disminuye el desgaste de la batería.