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Celulares lentos: tres claves para mejorar su funcionamiento

A partir de ciertos procedimientos, los usuarios pueden optimizar el celular desde distintos aspectos, incluso en modelos viejos. El paso a paso

7 de octubre 2026 · 17:16hs
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Optimizar el rendimiento de los celulares puede mejorar sus funciones y hacerlos durar mucho más

Optimizar el rendimiento de los celulares puede mejorar sus funciones y hacerlos durar mucho más

Los celulares son uno de los elemento más presente en la vida de las personas. Aunque se espera que duren largos años, muchas veces es tanto el uso que se les da que se puede acortar su vida útil. La buena noticia es que, a partir de simples ajustes, los celulares pueden recuperar velocidad y eficacia, e incluso los modelos más antiguos pueden salvarse del reemplazo.

Es cierto que cada año los modelos de celulares se renuevan y el mercado se llena de cientos de opciones para que los usuarios elijan nuevos dispositivos. Pero muchas veces las personas se sienten cómodas con sus teléfonos de siempre o no quieren afrontar ese gasto hasta agotar verdaderamente su dispositivo.

Incluso muchas veces, celulares relativamente modernos empiezan a perder rapidez y eficacia. Cuando el uso empieza a pasarle factura al funcionamiento general del celular, hay que tener en cuenta ciertos consejos que pueden reavivarlo.

>>Leer más: WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de octubre

Tres claves para que un teléfono funcione mejor

1- Liberar espacio

En primer lugar, una recomendación que se le hace a todos los dispositivos es liberar espacio de almacenamiento. Tener el almacenamiento a tope ralentiza la totalidad de sus funciones ya que ocupa gran parte de la memoria.

Hay distintas formas de liberar espacio, lo más común es subir las fotos, videos y documentos pesados a la nube o transferirlos a una computadora o pen drive. De esta manera, es probable que el rendimiento general del dispositivo mejore significativamente. También se pueden eliminar aplicaciones que no se usen, ya que estas no solo ocupan espacio sino que corren en segundo plano, consumen datos y agotan la batería sin que el usuario lo note.

2- Actualizar el dispositivo

Cada algún tiempo, se lanzan nuevas actualizaciones del sistema operativo y uno de los mejores trucos es mantenerlas al día. Las versiones nuevas van corrigiendo errores, optimizando procesos y reforzando la seguridad del celular, por lo que siempre ayudan a que el teléfono rinda mejor.

Es cierto que algunos equipos no soportan las nuevas actualizaciones o no cuentan con el espacio suficiente para descargarlas. Pero lo ideal es que, siempre que se pueda, el software instalado sea el más reciente.

>>Leer más: Celular mojado: qué hacer y qué evitar para protegerlo

3- Limpiar la memoria

No muchos se ocupan de limpiar la memoria caché y los archivos temporales, y es un paso clave a la hora de mejorar el funcionamiento del teléfono y lograr que responda con mayor rapidez.

Existen herramientas gratuitas que ayudan a eliminar datos innecesarios que ocupan lugar sin sentido. Puede hacerse de manera manual o automática, depende de la configuración del sistema.

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