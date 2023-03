El ranking de los países más ricos depende del criterio que se aplique

¿PBI bruto o PBI per cápita? Ni los expertos se ponen de acuerdo. Lo cierto es que naciones que figuran en una lista no aparecen en la otra

Uno puede tener cierta idea de cuáles son, pero no un listado muy preciso de las naciones. Y asimismo subyacería el interrogante: ¿de qué tipo de riqueza estamos hablando? No es fácil.

Con los datos de octubre de 2022 del Fondo Monetario Internacional, la lista es encabezada por Estados Unidos y luego China, potencias que acaparan juntas más de un tercio del total de riqueza en el mundo (34%). Con 331 millones de habitantes EEUU y 1.400 millones China, sobran en el resultado a las ocho que les siguen.

Pero si bien el PBI da una idea de la riqueza de un país, no refleja la riqueza de la gente, destaca la BBC.

Ni siquiera el creador del ranking por PBI global, el economista estadounidense Simon Kuznets, estaba orgulloso de dicha medición. Su intención, en la década de 1930, había sido la de encontrar la manera de medir la economía en su conjunto para tener una herramienta que ayudara a salir de la Gran Depresión.

Luego estalló la Segunda Guerra Mundial y las prioridades cambiaron.

Para el muy influyente economista británico John Maynard Keynes era esencial saber qué podía producir la economía y cuál era el mínimo indispensable que la gente necesitaba consumir, para saber cuánto sobraba para financiar la guerra. Se necesitaba otro tipo de cálculo.

La medida de bienestar económico que Kuznets quiso crear terminó siendo una medida de la actividad en la economía.

La diferencia es que hay muchas cosas que no son buenas para la sociedad pero sí para la economía, de manera que producir, por ejemplo, algo que salve la vida de niños cuenta tanto como la producción de balas para armas que los matan.

Tampoco mide calidad, sólo cantidad.

Por otro lado, no dice nada de la distribución de la riqueza: un país puede tener un PBI alto pero también mucha desigualdad.

Otra historia

La lista cambia abruptamente si la medida es el PBI per cápita, que mide la relación entre la renta nacional (mediante el PBI en un período concreto) y los habitantes del lugar.

Aunque tampoco refleja la realidad, sí da -según los especialistas- una idea más cercana del bienestar socioeconómico.

De acuerdo con el mapa actual del FMI (2023), los 10 más ricos en esa clasificación son encabezados por Luxemburgo, Singapur e Irlanda (ver infografía).

Ninguno de los países de la primera lista aparece en la segunda salvo EE.UU., el cual a pesar de ser la economía más grande del mundo, representando aproximadamente el 20% del PBI global, queda en 10º lugar.

Pero, ¿éste es el primero?

Respecto al primero de esta lista, Luxemburgo, uno de los países más pequeños del planeta tanto en términos de superficie como de población, se trata del paraíso financiero más grande del mundo. En 2021 una extensa investigación periodística reveló cómo en el país de apenas 650 mil habitantes tienen sede 124 mil empresas, donde más del 90% pertenecen a extranjeros que manejan sus fortunas desde el exterior. En la capital de Luxemburgo operan más de 200 bancos y 1.000 fondos de inversión.

Por todo ello, parte de lo que se registra como PBI puede ser en realidad dinero que las multinacionales canalizan a través del país, según advirtió la organización World Population Review.

Además, el PBI per cápita alto de Luxemburgo se debe en gran parte a la elevada proporción de trabajadores transfronterizos, según indica la Oficina Europea de Estadística. Ciudadanos de Francia, Alemania y Bélgica trabajan en el ducado pero no residen en él, así que contribuyen al crecimiento del PBI pero no se incluyen en el cálculo per cápita.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Investigación Económica de Luxemburgo, el salario mínimo en el país es de 2.488 dólares al mes, así que cualquier trabajador no calificado puede contar con tal cantidad. Los 14,5 dólares por hora son casi el doble que los 7,25 del salario mínimo federal en EE.UU.

El salario promedio de Luxemburgo es de 5.380 dólares al mes.

¿Y Sudamérica?

Hay que bajar un poco en las listas para encontrar algún país de América Latina y el Caribe.

En la de PBI per cápita, los primeros que aparecen son el sudamericano Guyana, y la isla caribeña Aruba, seguidos -4 lugares después- por Puerto Rico.

Panamá, Trinidad y Tobago, Chile y Uruguay están, separados entre ellos, más tarde... pero ahí ya vamos en el puesto 66.

En las listas en las que sí figuran países latinoamericanos en el top 10 son en las de “Los más ricos en recursos naturales”, con Brasil y Venezuela en un estudio en los puestos 7 y 10 respectivamente (con Rusia y luego EE.UU. a la cabeza).