El presidente de Paraguay confirmó la vinculación terrorista del avión venezolano-iraní

Esta declaración de Mario Abdo Benítez deja en una situación incómoda al gobierno argentino, ya que a través de diferentes funcionarios de Alberto Fernández no sólo minimizaron la gravedad del hecho que haya aterrizado en el país, sino que brindaron argumentos absurdos para relativizar la falta de control en el ingreso y egreso de la cuestionada aeronave venezolano-iraní.

El presidente de Paraguay, en diálogo con periodistas, fue consultado sobre si le preocupa la reacción de Irán contra su país al haberlos acusado de sionistas y de estar influenciados por Estados Unidos, fundamentalmente contra los ministros del Interior y de Inteligencia, Federico González y Esteban Aquino. “No me preocupa. Ya contestó nuestra cancillería. Paraguay tiene un compromiso decidido en la lucha contra el crimen trasnacional y el terrorismo. Vamos a seguir, no importa de qué países sean. Acá no es una cuestión contra ningún país. La lucha es contra el crimen internacional y el terrorismo”, aseveró.

El jefe de Estado también habló sobre la carga de cigarrillos, propiedad del ex mandatario Horacio Cartes, que trasladaba la aeronave: “No es culpa del presidente que se hayan encontrado cigarrillos de Tabesa en ese avión”.