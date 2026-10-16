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Vuelve "MasterChef Junior": cuándo comienza y quiénes serán los jurados

A diez años de su última emisión, el reality culinario regresa a Telefe y HBO Max con 14 participantes de entre 8 y 13 años

16 de octubre 2026 · 17:30hs
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Masterchef Junior contará con 14 participantes y con la conducción de Vero Lozano

"Masterchef Junior" contará con 14 participantes y con la conducción de Vero Lozano

Mientras se encuentra en pleno desarrollo la nueva edición de "MasterChef Celebrity", está por comenzar un nuevo concurso de cocina, aunque esta vez quienes pondrán manos a la obra serán los más chicos. Este viernes 16 de octubre, a las 21.30, comienza "MasterChef Junior".

Se trata de la tercera edición de este formato en el país. La primera temporada se estrenó en 2015, bajo la conducción de Mariano Peluffo, y tuvo como jurados a Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis. En esa ocasión, la ganadora fue María Sassola. La segunda temporada se llevó a cabo en 2016, también con Peluffo al frente y el mismo jurado, y consagró como ganador a Sebastián Flores.

Diez años después de su última emisión, Telefe y HBO Max retoman el formato en el que niños y niñas competirán para demostrar sus habilidades culinarias. A pocas horas del debut, ya se conocen algunos detalles del reality, que contará con 14 participantes de entre 8 y 13 años.

Qué se sabe de la nueva edición de "Masterchef junior"

En esta nueva edición de MasterChef Junior, la conducción estará a cargo de Vero Lozano. En cuanto al jurado, serán tres los encargados de evaluar los platos de los más chicos: Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas. Los dos primeros también forman parte del jurado de MasterChef Celebrity, mientras que Ian Lucas se suma como la nueva incorporación tras consagrarse ganador de ese mismo formato.

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Entre las novedades de esta edición, también se incluirá un programa adicional a través de Streams Telefe, en el que los influencers Juli Castro y Mernuel reaccionarán en vivo a lo que ocurra en el programa.

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