El papá de Lucio Dupuy lo recordó a tres años del crimen: "Mi vida ha sido un infierno"

A cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años abusado y asesinado por su madre y la pareja de ella, fue recordado por el padre de la pequeña víctima con un mensaje en redes sociales. "Desde que no estás mi vida ha sido un infierno", afirmó, y sostuvo: "Ojalá la vida se me pase rápido para volver a verte".

“Un año más viviendo con este dolor de no tenerte, de no escuchar tu dulce voz. Desde que no estás mi vida ha sido un infierno que arde muy fuerte en mi interior, un dolor que no duele en lo físico pero sí en el alma, es como si me faltara un trozo de mi corazón”, escribió Dupuy.