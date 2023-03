El alto oficial relató que la fuerza llevaba mucho tiempo detrás de “Mono Jojoy” sin que pudieran "darlo de baja", hasta que se le hizo un exorcismo a distancia. “La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada; un sacerdote dijo: 'mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios, si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar', entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano (sic) les dice a los ancianos: díganle a nuestro Señor que cure a mi siervo Jesús le respondió: vamos, y el capitán le contestó: 'no es necesario que vayas, con una palabra que tú digas bastará para sanarme'. Ahí se crean los exorcismos a distancia”, relató el general colombiano en otra de sus citas de la Biblia.

Sanabria dio cuenta de otro caso, un integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -el nombre formal del Clan del Golfo- al que “le disparaban y no caía”, hasta que los policías “acordaron rezar el Padrenuestro mientras disparaban. Antes de salir a esas operaciones se bendicen las armas y se les dice: disparen pero recen; en este caso, el intendente disparó rezando y lo abatió”, explicó.

Aborto y comunidad LGBTIQ+

Por si todo esto fuera poco, el director de la Policía Nacional tenía más temas para comentar. Cuestionó el aborto, que “es matar a una personita que se está formando” y subrayó que el artículo 91 del Código Civil señala que “hay que proteger la vida del que está por nacer”.

Finalmente, remarcó que instruye a sus subalternos para que respeten a la comunidad LGBTIQ+. “El artículo 16 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad y eso es absolutamente claro; se les protege porque hay personas que intentan agredir a esa comunidad, de hecho, alguna vez dije: no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten y me confundieron, pensaron que yo formaba parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente”, manifestó. Pero luego agregó una confusa historia y terminó culpando a esta comunidad de la expansión del VIH. Luego de hacer su defensa pública de la gente LGBTIQ+, aseguró que un hombre “integrante de esa comunidad” se acercó a su despacho.“De hecho, uno de los integrantes de esa comunidad subió a mi oficina, se me presentó y empezó a hablarme raro. Le dije: 'Un momentico, lo que acabé de decir es para protegerlos, pero no significa… ¿cómo así que viene a coquetearme? ¿A cuento de qué?. Fue una situación bien incómoda”, le relatóo a la directora de Semana, que fue la periodista que lo entrevistó.

Al ser interrogado por la valoración de Dios hacia las personas LGBTIQ+, el jefe de la Policía explicó que no existe ninguna distinción, pero en su respuesta incluyó referencias al VIH. “No hay distinción de Nuestro Señor hacia ellos. Alguna vez reuní a un grupo de mi unidad, fue hace varios años, y les dije: “Miren, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte. De esas 15 personas que reuní, se murieron 12, las otras viven y están bien y son muy buenos trabajadores”. La entrevistadora le requirió sobre la cifra, y el general contestó: “Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”. Esta respuesta se ha convertido en el centro de críticas, ya que responsabiliza al colectivo LGBTIQ+ de la transmisión del virus.