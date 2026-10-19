El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

Qué medicamentos ya no se distribuirán
La Resolución 1447/2026 derogó la resolución 3424/2021, que había actualizado el listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención y enumerado 128 fármacos para entregar. Además, la resolución de 2026 crea el listado de Medicamentos Esenciales para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares en el Primer Nivel de Atención en donde sólo se encuentran seis medicamentos: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
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Entre los más de 120 que quedaron en el camino están la levotiroxina, utilizada para tratar trastornos de la tiroides; la metformina, indicada para pacientes con diabetes; la amoxicilina, uno de los antibióticos más utilizados; el salbutamol, empleado para afecciones respiratorias; hierro, para tratamiento de la anemia ferropénica, suplementos de calcio o vitamina D y distintos anticonceptivos.
A continuación la lista de los activos eliminados de la entrega gratuita:
>> Aciclovir (comprimido, 400 mg)
>> Ácido fólico (comprimido, 1 mg)
>> Ácido fusídico (crema dérmica, 2%)
>> Ácido valproico (jarabe, 250 mg/ml)
>> Albendazol (comprimido, 400 mg)
>> Alopurinol (comprimido ranurado, 300 mg)
>> Amiodarona (comprimido ranurado, 200 mg)
>> Amlodipina (comprimido, 5 mg)
>> Amoxicilina (comprimido, 500 mg)
>> Amoxicilina (suspensión, 500 mg/5 ml)
>> Amoxicilina + ácido clavulánico (comprimido, 875 mg de amoxicilina + 125 mg de ác. Clavulánico)
>> Amoxicilina + ácido clavulánico (suspensión, 400 mg de amoxicilina + 57 mg de ác. Clavulánico / 5 ml)
>> Atenolol (comprimido ranurado, 50 mg)
>> Azitromicina (comprimido, 500 mg)
>> Azitromicina (suspensión, 200 mg/5 ml)
>> Benznidazol (comprimido disgregable, 12,5 mg)
>> Benznidazol (comprimido, 50 mg)
>> Benznidazol (comprimido, 100 mg)
>> Betametasona (solución oral, 0,5 a 0,6 mg/ml)
>> Betametasona (valerato) (crema dérmica, 0,1%)
>> Bisoprolol fumarato (comprimidos recubiertos, 5 mg)
>> Budesonide (aerosol bronquial, 200 mcg / dosis)
>> Budesonide + formoterol (aerosol bronquial, 160 + 4,5 mcg / dosis)
>> Calcio (como sales de citrato o carbonato) (comprimidos, 500 a 1000 mg de calcio elemental)
>> Carbamazepina (comprimido ranurado, 200 mg)
>> Carvedilol (comprimido ranurado, 6,25 mg)
>> Carvedilol (comprimido ranurado, 25 mg)
>> Cefalexina (comprimido, 500 mg)
>> Cefalexina (suspensión, 500 mg/5 ml)
>> Ceftriaxona (polvo para inyectable, 1 g)
>> Ciprofloxacina (comprimido, 500 mg)
>> Ciprofloxacina + hidrocortisona (solución ótica, 0,2 % de ciprofloxacina + 1% de hidrocortisona)
>> Clindamicina (cápsula, 300 mg)
>> Clotrimazol (crema dérmica, 1%)
>> Clotrimazol (óvulo o comprimido vaginal, 100 mg)
>> Clotrimazol (óvulo o comprimido vaginal, 200 mg)
>> Desogestrel (comprimido, 0,075 mg)
>> Dexametasona (solución inyectable, 8 mg / 2 ml)
>> Difenhidramina (solución oral, 12,5 mg/5 ml)
>> Divalproato de sodio (comprimido, 500 mg)
>> Doxiciclina (comprimido, 100 mg)
>> Enalapril (comprimido ranurado, 10 mg)
>> Eritromicina (solución oftálmica, 50 mg / 5 ml)
>> Espironolactona (comprimido, 25 mg)
>> Estradiol valerato (comprimido recubierto, 2 mg)
>> Estreptomicina (polvo para inyectable, 1 g)
>> Etambutol (comprimido, 400 mg)
>> Etinilestradiol + gestodeno (comprimido, 0,020 mg de etinilestradiol + 0,075 mg de gestodeno)
>> Etinilestradiol + levonorgestrel (comprimido, 0,03 mg de etinilestradiol + 0,15 mg de levonorgestrel)
>> Etonogestrel (implante subdérmico, 68 mg)
>> Fenitoina (comprimido o cápsula, 100 mg)
>> Fluconazol (comprimido, 150 mg)
>> Furazolidona (suspensión, 16,5 mg/5 ml)
>> Furosemida (comprimido ranurado, 40 mg)
>> Gliclazida (comprimido de liberación modificada, 60 mg)
>> Hierro (como sulfato ferroso) (solución oral, 12,5 g / 100 ml)
>> Hierro (como sulfato o fumarato ferroso) + ácido fólico (comprimido o cápsula, 60 a 130 mg de hierro elemental + ácido fólico 400 a 1200 mcg)
>> Hierro (como fumarato, polimaltosato o sulfato) (comprimido o cápsula, 60 a 130 mg)
>> Hioscina (butilescopolamina) (comprimido o gragea, 10 mg)
>> Homatropina (metilbromuro) (comprimido o gragea, 4 mg)
>> Ibuprofeno (comprimido o cápsula, 400 mg)
>> Ibuprofeno (suspensión, 100 mg/5 ml)
>> Ipratropio bromuro (solución para nebulizar, 25 mg / 100 ml)
>> Isoniazida (comprimido, 100 mg)
>> Isoniazida (comprimido, 300 mg)
>> Isoniazida + rifampicina (comprimido, 150 mg de isoniazida + 300 mg de rifampicina)
>> Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (comprimido, 75 mg de isoniazida + 150 de rifampicina + 400 de pirazinamida)
>> Isosorbide dinitrato (comprimido sublingual, 5 mg)
>> Labetalol (comprimido ranurado, 200 mg)
>> Levodopa + carbidopa (comprimido ranurado, 250 mg de levodopa + 25 mg de carbidopa)
>> Levonorgestrel (comprimido, 0,03 mg)
>> Levonorgestrel (comprimido, 0,75 mg)
>> Levonorgestrel (comprimido, 1,50 mg)
>> Levonorgestrel (sistema de liberación intrauterino) (inserto intrauterino, 52 mg)
>> Levotiroxina (comprimido, 25 mcg)
>> Levotiroxina (comprimido, 50 mcg)
>> Levotiroxina (comprimido, 100 mcg)
>> Loperamida (comprimido, 2 mg)
>> Loratadina (comprimido, 10 mg)
>> Loratadina (jarabe, 1 mg/ml)
>> Losartan (comprimido, 50 mg)
>> Mebendazol (comprimido ranurado, 200 mg)
>> Mebendazol (suspensión oral, 100 mg/5 ml)
>> Medroxiprogesterona acetato (solución inyectable, 150 mg/ml)
>> Meprednisona (comprimido ranurado, 4 mg)
>> Meprednisona (comprimido ranurado, 8 mg)
>> Metformina (comprimido ranurado, 500 mg)
>> Metformina (comprimido ranurado, 1000 mg)
>> Metformina (comprimido de liberación prolongada, 850 mg)
>> Metildopa (comprimido, 500 mg)
>> Metoclopramida (solución oral, 0,20%)
>> Metoclopramida (solución oral, 0,50%)
>> Metronidazol (comprimido ranurado, 500 mg)
>> Metronidazol (solución oral, 125 mg/5 ml)
>> Metronidazol (óvulo o comprimido vaginal, 500 mg)
>> Miconazol (crema dérmica, 2%)
>> Miconazol (óvulo o comprimido vaginal, 400 mg)
>> Misoprostol (comprimidos vaginales, 200 mcg)
>> Nicotina (parches, 21 mg/día)
>> Nifurtimox (comprimido, 120 mg)
>> Nistatina (suspensión oral, 100.000 ui/ml)
>> Nitrofurantoina (comprimido, 100 mg)
>> Noretisterona enantato + estradiol valerato (solución inyectable, 50 mg de noretisterona + 5 mg de estradiol)
>> Norfloxacina (comprimido, 400 mg)
>> Omeprazol (comprimido, 20 mg)
>> Paracetamol (comprimido, 500 mg)
>> Paracetamol (solución oral, 100 mg/ml)
>> Penicilina g benzatínica (polvo para inyectable, 2.400.000 ui)
>> Permetrina (crema fluida, 5%)
>> Pirazinamida (comprimido, 250 mg)
>> Pirazinamida (comprimido, 400 mg)
>> Polivitamínico: vitaminas a, c y d (solución oral, vitamina a (3000 a 5000 ui) + vitamina c (50 a 80 mg) + vitamina d (400 a 1000 ui) cada 0,6 ml – sin flúor)
>> Prednisona (comprimido ranurado, 5 mg)
>> Progesterona micronizada (cápsulas blandas, 200 mg)
>> Rifampicina (comprimido, 300 mg)
>> Rifampicina (jarabe, 100 mg/5 ml)
>> Salbutamol (solución para nebulizar, 5 mg/ml)
>> Salbutamol (aerosol bronquial, 100 mcg / dosis)
>> Sales de rehidratación oral (sro) (polvo, composición en sales registradas en anmat como sro)
>> Simvastatina (comprimido, 20 mg)
>> Sulfametoxazol + trimetoprima –cotrimoxazol- (comprimido ranurado, 800 mg smx + 160 mg tmp)
>> Sulfametoxazol + trimetoprima –cotrimoxazol- (suspensión oral, 200 mg smx + 40 mg tmp / 5 ml)
>> Tobramicina (solución oftálmica, 0,30%)
>> Valproato de magnesio (comprimido, 400 mg)
>> Vitamina d (solución oral, 300 a 500 ui/gota)