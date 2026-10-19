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El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

El gobierno nacional centrará la entrega en activos para enfermedades cardiovasculares y eliminó la lista de remedios creada en el marco del Remediar

19 de octubre 2026 · 08:09hs
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El LIF de Santa Fe era proveedor del programa Remediar

El LIF de Santa Fe era proveedor del programa Remediar, que el gobierno nacional dispuso su fin

El ministro de Salud, Mario Lugones, firmó una nueva resolución que derogó la lista de 128 medicamentos impuesta por la anterior gestión de la cartera sanitaria enmarcadas en el plan Remediar. Lo hizo a la par del lanzamiento de un nuevo programa dedicado a la atención de enfermedades cardiovasculares que contempla tan sólo seis fármacos. Con esta nueva medida, el gobierno nacional pone fin a 24 años de entrega de medicamentos a los centros de salud de los barrios de todo el país.

El Remediar fue creado en 2002 en medio de una crisis social y económica tras la salida del gobierno de Fernando De La Rúa. El objetivo era garantizar un acceso igualitario a medicamentos esenciales para las personas que se atienden en el sistema público o que accede a un centro de salud barrial, las comúnmente llamadas "salitas" en Rosario y la región.

El programa disponía que el gobierno nacional, mediante licitaciones públicas, acceda a un listado de medicamentos y comprimidos y los distribuya. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe solía entregar misoprostol, entre otros fármacos, para este programa.

Según estadísticas oficiales, alcanzaba a casi 5767 centros de salud de atención primaria en todo el territorio argentino. Cada efector recibía un botiquín con los productos esenciales para una primera atención. "La atención primaria puede resolver el 85% de los problemas de salud de los barrios", contó el exsecretario de Salud y concejal, Leonardo Caruana, en radio La Red Rosario.

Qué medicamentos ya no se distribuirán

La Resolución 1447/2026 derogó la resolución 3424/2021, que había actualizado el listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención y enumerado 128 fármacos para entregar. Además, la resolución de 2026 crea el listado de Medicamentos Esenciales para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares en el Primer Nivel de Atención en donde sólo se encuentran seis medicamentos: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

>> Leer más: Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

Entre los más de 120 que quedaron en el camino están la levotiroxina, utilizada para tratar trastornos de la tiroides; la metformina, indicada para pacientes con diabetes; la amoxicilina, uno de los antibióticos más utilizados; el salbutamol, empleado para afecciones respiratorias; hierro, para tratamiento de la anemia ferropénica, suplementos de calcio o vitamina D y distintos anticonceptivos.

A continuación la lista de los activos eliminados de la entrega gratuita:

>> Aciclovir (comprimido, 400 mg)

>> Ácido fólico (comprimido, 1 mg)

>> Ácido fusídico (crema dérmica, 2%)

>> Ácido valproico (jarabe, 250 mg/ml)

>> Albendazol (comprimido, 400 mg)

>> Alopurinol (comprimido ranurado, 300 mg)

>> Amiodarona (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Amlodipina (comprimido, 5 mg)

>> Amoxicilina (comprimido, 500 mg)

>> Amoxicilina (suspensión, 500 mg/5 ml)

>> Amoxicilina + ácido clavulánico (comprimido, 875 mg de amoxicilina + 125 mg de ác. Clavulánico)

>> Amoxicilina + ácido clavulánico (suspensión, 400 mg de amoxicilina + 57 mg de ác. Clavulánico / 5 ml)

>> Atenolol (comprimido ranurado, 50 mg)

>> Azitromicina (comprimido, 500 mg)

>> Azitromicina (suspensión, 200 mg/5 ml)

>> Benznidazol (comprimido disgregable, 12,5 mg)

>> Benznidazol (comprimido, 50 mg)

>> Benznidazol (comprimido, 100 mg)

>> Betametasona (solución oral, 0,5 a 0,6 mg/ml)

>> Betametasona (valerato) (crema dérmica, 0,1%)

>> Bisoprolol fumarato (comprimidos recubiertos, 5 mg)

>> Budesonide (aerosol bronquial, 200 mcg / dosis)

>> Budesonide + formoterol (aerosol bronquial, 160 + 4,5 mcg / dosis)

>> Calcio (como sales de citrato o carbonato) (comprimidos, 500 a 1000 mg de calcio elemental)

>> Carbamazepina (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Carvedilol (comprimido ranurado, 6,25 mg)

>> Carvedilol (comprimido ranurado, 25 mg)

>> Cefalexina (comprimido, 500 mg)

>> Cefalexina (suspensión, 500 mg/5 ml)

>> Ceftriaxona (polvo para inyectable, 1 g)

>> Ciprofloxacina (comprimido, 500 mg)

>> Ciprofloxacina + hidrocortisona (solución ótica, 0,2 % de ciprofloxacina + 1% de hidrocortisona)

>> Clindamicina (cápsula, 300 mg)

>> Clotrimazol (crema dérmica, 1%)

>> Clotrimazol (óvulo o comprimido vaginal, 100 mg)

>> Clotrimazol (óvulo o comprimido vaginal, 200 mg)

>> Desogestrel (comprimido, 0,075 mg)

>> Dexametasona (solución inyectable, 8 mg / 2 ml)

>> Difenhidramina (solución oral, 12,5 mg/5 ml)

>> Divalproato de sodio (comprimido, 500 mg)

>> Doxiciclina (comprimido, 100 mg)

>> Enalapril (comprimido ranurado, 10 mg)

>> Eritromicina (solución oftálmica, 50 mg / 5 ml)

>> Espironolactona (comprimido, 25 mg)

>> Estradiol valerato (comprimido recubierto, 2 mg)

>> Estreptomicina (polvo para inyectable, 1 g)

>> Etambutol (comprimido, 400 mg)

>> Etinilestradiol + gestodeno (comprimido, 0,020 mg de etinilestradiol + 0,075 mg de gestodeno)

>> Etinilestradiol + levonorgestrel (comprimido, 0,03 mg de etinilestradiol + 0,15 mg de levonorgestrel)

>> Etonogestrel (implante subdérmico, 68 mg)

>> Fenitoina (comprimido o cápsula, 100 mg)

>> Fluconazol (comprimido, 150 mg)

>> Furazolidona (suspensión, 16,5 mg/5 ml)

>> Furosemida (comprimido ranurado, 40 mg)

>> Gliclazida (comprimido de liberación modificada, 60 mg)

>> Hierro (como sulfato ferroso) (solución oral, 12,5 g / 100 ml)

>> Hierro (como sulfato o fumarato ferroso) + ácido fólico (comprimido o cápsula, 60 a 130 mg de hierro elemental + ácido fólico 400 a 1200 mcg)

>> Hierro (como fumarato, polimaltosato o sulfato) (comprimido o cápsula, 60 a 130 mg)

>> Hioscina (butilescopolamina) (comprimido o gragea, 10 mg)

>> Homatropina (metilbromuro) (comprimido o gragea, 4 mg)

>> Ibuprofeno (comprimido o cápsula, 400 mg)

>> Ibuprofeno (suspensión, 100 mg/5 ml)

>> Ipratropio bromuro (solución para nebulizar, 25 mg / 100 ml)

>> Isoniazida (comprimido, 100 mg)

>> Isoniazida (comprimido, 300 mg)

>> Isoniazida + rifampicina (comprimido, 150 mg de isoniazida + 300 mg de rifampicina)

>> Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (comprimido, 75 mg de isoniazida + 150 de rifampicina + 400 de pirazinamida)

>> Isosorbide dinitrato (comprimido sublingual, 5 mg)

>> Labetalol (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Levodopa + carbidopa (comprimido ranurado, 250 mg de levodopa + 25 mg de carbidopa)

>> Levonorgestrel (comprimido, 0,03 mg)

>> Levonorgestrel (comprimido, 0,75 mg)

>> Levonorgestrel (comprimido, 1,50 mg)

>> Levonorgestrel (sistema de liberación intrauterino) (inserto intrauterino, 52 mg)

>> Levotiroxina (comprimido, 25 mcg)

>> Levotiroxina (comprimido, 50 mcg)

>> Levotiroxina (comprimido, 100 mcg)

>> Loperamida (comprimido, 2 mg)

>> Loratadina (comprimido, 10 mg)

>> Loratadina (jarabe, 1 mg/ml)

>> Losartan (comprimido, 50 mg)

>> Mebendazol (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Mebendazol (suspensión oral, 100 mg/5 ml)

>> Medroxiprogesterona acetato (solución inyectable, 150 mg/ml)

>> Meprednisona (comprimido ranurado, 4 mg)

>> Meprednisona (comprimido ranurado, 8 mg)

>> Metformina (comprimido ranurado, 500 mg)

>> Metformina (comprimido ranurado, 1000 mg)

>> Metformina (comprimido de liberación prolongada, 850 mg)

>> Metildopa (comprimido, 500 mg)

>> Metoclopramida (solución oral, 0,20%)

>> Metoclopramida (solución oral, 0,50%)

>> Metronidazol (comprimido ranurado, 500 mg)

>> Metronidazol (solución oral, 125 mg/5 ml)

>> Metronidazol (óvulo o comprimido vaginal, 500 mg)

>> Miconazol (crema dérmica, 2%)

>> Miconazol (óvulo o comprimido vaginal, 400 mg)

>> Misoprostol (comprimidos vaginales, 200 mcg)

>> Nicotina (parches, 21 mg/día)

>> Nifurtimox (comprimido, 120 mg)

>> Nistatina (suspensión oral, 100.000 ui/ml)

>> Nitrofurantoina (comprimido, 100 mg)

>> Noretisterona enantato + estradiol valerato (solución inyectable, 50 mg de noretisterona + 5 mg de estradiol)

>> Norfloxacina (comprimido, 400 mg)

>> Omeprazol (comprimido, 20 mg)

>> Paracetamol (comprimido, 500 mg)

>> Paracetamol (solución oral, 100 mg/ml)

>> Penicilina g benzatínica (polvo para inyectable, 2.400.000 ui)

>> Permetrina (crema fluida, 5%)

>> Pirazinamida (comprimido, 250 mg)

>> Pirazinamida (comprimido, 400 mg)

>> Polivitamínico: vitaminas a, c y d (solución oral, vitamina a (3000 a 5000 ui) + vitamina c (50 a 80 mg) + vitamina d (400 a 1000 ui) cada 0,6 ml – sin flúor)

>> Prednisona (comprimido ranurado, 5 mg)

>> Progesterona micronizada (cápsulas blandas, 200 mg)

>> Rifampicina (comprimido, 300 mg)

>> Rifampicina (jarabe, 100 mg/5 ml)

>> Salbutamol (solución para nebulizar, 5 mg/ml)

>> Salbutamol (aerosol bronquial, 100 mcg / dosis)

>> Sales de rehidratación oral (sro) (polvo, composición en sales registradas en anmat como sro)

>> Simvastatina (comprimido, 20 mg)

>> Sulfametoxazol + trimetoprima –cotrimoxazol- (comprimido ranurado, 800 mg smx + 160 mg tmp)

>> Sulfametoxazol + trimetoprima –cotrimoxazol- (suspensión oral, 200 mg smx + 40 mg tmp / 5 ml)

>> Tobramicina (solución oftálmica, 0,30%)

>> Valproato de magnesio (comprimido, 400 mg)

>> Vitamina d (solución oral, 300 a 500 ui/gota)

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