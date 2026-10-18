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Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados por una camioneta mientras cambiaban una rueda

Las víctimas estaban junto a un Renault 9 detenido sobre la ruta 65, entre Monje y Díaz, a 80 kilómetros de Rosario. Dos de los fallecidos eran hermanos de 26 y 29 años.

18 de octubre 2026 · 19:12hs
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El siniestro ocurrió este sábado a 80 kilómetros de Rosario.

El siniestro ocurrió este sábado a 80 kilómetros de Rosario.

Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos este sábado a la noche al ser atropellados por una camioneta en la ruta provincial 65, entre las localidades de Monje y Díaz, a 80 kilómetros de Rosario.

Los cinco jóvenes viajaban en un Renault 9 cuando se detuvieron a la vera de la ruta 65, en el departamento de San Jerónimo, para cambiar un neumático. En ese momento, una Ford Ranger, conducida por un hombre que iba solo, impactó contra el auto y los atropelló.

Tras el siniestro, el conductor de la camioneta fue imputado por homicidio triplemente agravado. Se investiga si circulaba con exceso de velocidad y cómo fueron las circunstancias del choque.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones, junto a un médico criminalístico.

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Quiénes eran las víctimas

Tres de los cinco jóvenes atropellados murieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Franco Colman (26 años) y Agustín Colman (29 años), hermanos oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez, de la localidad de Barrancas.

Los otros dos jóvenes que iban en el mismo auto resultaron heridos y fueron trasladados al Samco de San Genaro para recibir atención médica. Uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. A su vez, el conductor de la camioneta también fue asistido por lesiones.

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