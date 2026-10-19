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Pullaro y el kilómetro cero

El gobernador exigió a su gabinete redoblar esfuerzos de cara a 2027. A ocho meses de las elecciones, fijó el punto de partida en el orden provincial y un gesto a nivel nacional

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

19 de octubre 2026 · 06:10hs
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La exvice Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro en la reciente reunión interministerial.

Foto: Gobierno de Santa Fe

La exvice Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro en la reciente reunión interministerial.

Luego de casi tres años intensos de gestión, que tuvo su último esfuerzo en los Juegos Suramericanos, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a su equipo de funcionarios llenar el tanque de combustible y arrancar el viaje hacia 2027.

Lo que perciben es que, naturalmente, una agitada gestión genera agotamiento en los equipos de trabajo o, al menos, en el nivel de energías necesarias para ir en busca de la reelección.

Por eso el lema de la reunión interministerial fue unívoco: “Para adelante, impulsamos lo que viene”. No fue una reunión demasiado movilizadora, pero el mensaje se bajó.

Pullaro y la arenga

“Hicimos muchísimo, pero lo peor que nos puede ocurrir en este momento es sentir que ya lo dimos todo. Creo que es el momento de acelerar los tiempos”, aseveró.

Según explicaron quienes estuvieron encima de la reunión, la idea es que “no se amesete el gobierno”. En primer término, porque la hiperactividad es un sello de la gestión. Además, porque entienden que hoy en día descansar en los laureles (logro en seguridad, por ejemplo) es riesgoso.

Hay ruido preelectoral y dificultades en la economía nacional que repercuten en las cuentas públicas provinciales y en los bolsillos. Eso puede llevar a una pausa o, como señaló alguien en Unidos, “a la tentación de esperar que pase la tormenta”.

Por eso el mensaje de Pullaro es lo contrario: ahora es cuando hay que mostrar decisión, empuje, ideas. Hay una cuenta regresiva sobre la mesa: "Les quiero pedir que aceleremos en el tiempo que nos queda de gobierno para que las transformaciones tengan un mayor impacto en la vida cotidiana".

Para eso indagaron en vivo sobre lo que creen los funcionarios que le falta a la gestión y lo contrastaron con lo que la ciudadanía pide, según sus focus.

Mientras los primeros puntualizaron en el “empleo público” como forma de contener mejor a los empleados del Estado, "educación" y "modernización del Estado", la nube de la gente pidió por “baja de precios” y “mejora salarial” como los dos grandes temas.

Casualmente, en la semana el Gobierno de Santa Fe anunció que los sueldos de estatales le ganaron a la inflación en el tercer trimestre.

Pullaro arengó a los funcionarios.

Pullaro arengó a los funcionarios.

Hay varios análisis. Uno es que hay diferencias marcadas entre ambas percepciones. También que el mayor pedido de la gente, "baja de precios”, es potestad de la economía nacional.

La "seguridad" ya no es la mayor demanda como años anteriores, lo que por un lado indica una solución al problema y por otro que, al no estar demandado, el tema pueda ser menos valorado.

“Estamos reventados, pero el punto de partida que marcó fue claro: hay que estar encima y atentos a lo que la gente reclama”, contó un funcionario presente que, pese al cansancio, se motiva.

Mojón nacional

Paralelamente, hay una señal nacional que converge en un punto de partida. El gobernador tuvo dos apoyos determinantes con la Casa Rosada que podrían tener incidencia el año próximo en la competencia provincial, si son tomados como señales políticas.

Todo indica que tuvo intervención en el acompañamiento del dictamen que anulaba el artículo de la ley de tierras del llamado DNU 70. Fue para descomprimir los ánimos opositores y blindar, justamente, el decreto que es la columna vertebral del plan de gestión del líder libertario.

La firma fue del diputado santafesino José Núñez, del PRO, e integrante del bloque Provincias Unidas (UP) que preside la exgobernadora Gisela Scaglia.

El movimiento se completó al otro día con la decisión de Scaglia y nuevamente del comodín Núñez de no dar quórum.

Con eso, Pullaro dio un paso más en su posición de no opositor. Se movió como aliado en un tema clave: el DNU 70 es el esqueleto de la gestión de Javier Milei y su caída representaría un problema operativo importante. En rigor, le dio gobernabilidad.

“Tumbar el DNU era un problema para todos los argentinos”, argumentó a La Capital la jefa del bloque de Provincias Unidas. “No había ninguna consecuencia positiva para la gente”, planteó. Luego cerró los comentarios de Instagram, una red a la que le da hiperactividad.

“Son gestos que no implican otra cosa que no hacerle el juego al kirchnerismo. No hay que leer más que eso”, analizan. En el Congreso se dieron diferencias entre el pullarismo y el oficialismo en temas indefendibles como el recorte universitario o discapacidad, para nombrar dos casos, pero esta vez fue lo contrario.

En conclusión, hay un mojón en octubre de 2026 como partida hacia junio de 2027. Ocho meses exactos antes de la elección a gobernador.

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