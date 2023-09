El Festival de Cine de Venecia premió a "Probres criaturas", con Emma Stone

Peter Sarsgaard, protagonista de "Memoria" de Michel Franco, es el ganador de la Coppa Volpi a la mejor interpretación masculina. El actor estadounidense protagoniza junto a Jessica Chastain la película, una coproducción entre México y Estados Unidos, que se centra en el amor entre dos personas profundamente heridas por la vida que se enfrentan juntas al trauma y la demencia.

Cailee Spaeny, protagonista de Priscilla, de Sofia Coppola, es la ganadora de la Coppa Volpi a la mejor actriz.

"Frontera verde" (Zielona Granica), de Agnieszka Holland, es la ganadora del Premio Especial del Jurado. La película, una coproducción de Polonia, República Checa, Francia y Bélgica, narra en blanco y negro y como si fuera un documental lo que ocurre en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde los inmigrantes sirios y africanos son literalmente empujados de un lado a otro de las fronteras, pisoteados en sus derechos humanos.

"El mal no existe" (Evil does not exist), del director japonés Ryusuke Hamaguchi, es la ganadora del León de Plata - Gran Premio del Jurado. El galardón ha recaído en un drama que, a través de la pequeña historia de Takumi y su hija Hana, que viven en el pueblo de Mizubiki, cerca de Tokio, donde un grupo de inversores quiere construir un "glamping" de lujo, se centra en la necesidad de respetar la Naturaleza y encontrar un equilibrio con ella. Hamaguchi ganó el Oscar por Drive my car.